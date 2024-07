INE analiza multas a partidos hasta por 390 millones de pesos

Los consejeros electorales iniciaron ya con el análisis de multas a partidos por 390 millones de pesos luego de presuntas irregularidades en las pasadas elecciones del 2 de junio.

De acuerdo al diario Reforma, la falta más recurrente de los institutos políticos son los egresos no reportados, es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó en sus recorridos por avenidas y visitas a mítines propaganda, transporte, logística y otros servicios que los partidos no registraron en sus informes. Sin embargo, el organismo electoral realizó una cotización de la promoción de candidaturas y los sumó a sus gastos. En sus informes, los partidos afirman que invirtieron en diversos servicios o contrataron personal, pero no lo demostraron con documentos a la autoridad electoral ni dieron aviso de las contrataciones ni tampoco reportaron el dinero que recibieron de entes prohibidos; además, las transferencias que realizaron no coinciden con los reportes.

La Unidad Técnica de Fiscalización entregó una primera propuesta a la Comisión a cargo de dictaminar el documento que se llevara al Consejo General el próximo 22 de julio, por lo que las sanciones podrían elevarse o disminuir. De acuerdo con las cifras preliminares, el PAN sería el partido más multado, con 99.1 millones de pesos, le seguiría Movimiento Ciudadano con 97.1 millones de pesos, y Morena con 69.7 millones.

Mientras que el PRI podría alcanzar una sanción de 47.9 millones; el PRD, de 38.8 millones; el PVEM, de 28.4 millones, y el PT, de 9 millones.

“Realizó prorrateo de gastos los cuales benefician de manera indebida a campañas en el mismo ámbito, a candidaturas postuladas por una coalición y a candidatura postulada por alguno de los partidos integrantes de la coalición, por un monto de $2,647,387.36”, señala una de las faltas que se le atribuyen al PAN.

Mientras que Movimiento Ciudadano, como sucedió en la precampaña, cometió un gran número de anomalías, cuando en otros procesos o en su informe anual era de los partidos menos multados. En el informe de observaciones del INE, el partido naranja no atendió 100 observaciones a posibles anomalías que le hizo la Unidad Técnica de Fiscalización.

Por ejemplo, el INE le hizo observaciones por 25.2millones en pólizas presentadas, y el partido intentó corregir presentando nueva documentación, pero ésta era diferente hasta en importes, por lo que la autoridad consideró que era una falta.