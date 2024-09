'Indeseable que a Fuerzas Armadas se les abriera también puerta del espacio judicial'

La reforma al Poder Judicial fue promulgada en días recientes por el presidente López Obrador. Sin amplia discusión y aprovechando la mayoría obtenida en las recientes elecciones, el frente de Morena, PT y PVEM la aprobó en el Congreso federal y con apoyo de la oposición en 24 legislaturas estatales hasta el 15 de septiembre.

Con la reforma se abre un futuro incierto de sus efectos, entre ellos el creciente riesgo de la militarización de otro sector del gobierno, cuyo principal deber es el brindar justicia a la ciudadanía.

La elección de jueces, magistrados y ministros, además del nuevo órgano de control establecerán una nueva regulación dentro del Poder Judicial, con lo que El Siglo de Torreón entrevistó a la Dra. Erika Bárcena Arévalo, quien es doctora en Antropología así como licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para discutir sus efectos.

Ambas disciplinas le han permitido centrar sus investigaciones en las líneas de Estudios Empíricos del Derecho, Estudios de las Estructuras Judiciales y la Democracia, Actores de la Representación e Instituciones Políticas.

Para la Dra. Bárcena Arévalo los dos cambios más drásticos de la reforma son la elección de jueces y la separación de las funciones de administración y disciplinamiento que ahora lleva el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"Hasta el hasta el día de hoy lo que tenemos principalmente es incertidumbre y en esa incertidumbre, pues creo que se abre el espacio para imaginar escenarios que son poco alentadores".

La académica desarrolla que hasta no tenerse las leyes secundarias no se podrá saber "el terreno en el que estamos".

Pendientes de leyes secundarias

Planta que se desconoce cómo se construirán las candidaturas, si va a depender de las conexiones de las redes y se tengan que dar con el poder político; cuáles son los filtros, cómo se van a evaluar los curriculum... "al no tener certeza pues justamente podemos empezar a vislumbrar escenarios a los que no queremos llegar".

Riesgos de la militarización

Desfile del 16 de septiembre. (ARCHIVO)

Las candidaturas para los puestos de la Judicatura pueden volverse un tema de favores, prestándose a la falta de independencia y lo que está pretendiendo atacar que es la corrupción, "que la justicia pueda ser algo que se negocie políticamente y puede ser algo que que de alguna manera circule como una especie de bien".

El otro es la llegada de ciertos actores que son "indeseables" abiertamente en la Judicatura como serían las Fuerzas Armadas y elementos criminales.

Al entrar a fondo, la Dra. Bárcena señala que la posible presencia de militares como jueces tiene varios temas en contra "el propio clima de de violaciones graves a los derechos humanos dentro de las cuales están... se ha denunciado que son violaciones perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas y también la tendencia de militarización en general".

Recuerda que ahora las Fuerzas Armadas ya no solamente se incluyen en el tema de seguridad, sino también en el económico y la administración pública a lo que agrega "sería totalmente indeseable que se les abriera también la puerta del espacio judicial. Me parece que se volverían juez y parte y por otro lado, pues la propia ideología militar me parece que es indeseable en la Judicatura".