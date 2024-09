Incumplimientos en convenio de limpieza municipal

Diversas cláusulas del convenio entre el Municipio y la Promotora Ambiental de La Laguna, S. A. de C. V. (PASA) para la prestación del servicio de limpieza no se cumplen, entre las que se incluyen aquellas que se establecieron para un manejo sustentable de los desechos, en atención a normas y tratados internacionales contra el cambio climático.

Una de las obligaciones contenidas en el convenio vigente para la concesionaria, es contar con la infraestructura necesaria para el aprovechamiento del biogás que se genera a partir de la descomposición de los residuos sólidos que se depositan en el relleno sanitario, conforme al mecanismo que establece el Protocolo de Kyoto, que busca reducir los gases de efecto invernadero en el planeta.

En este caso, se establece que la empresa tendría que aportar al Municipio el 50 por ciento tras recuperar la inversión, por la generación, reducción de emisiones y uso del biogás generado en el relleno sanitario. Sin embargo, en su momento la compañía determinó que el proyecto era incosteable, por lo que no se llevó a cabo.

Al respecto, cabe señalar que Saltillo es la única ciudad en el estado y de las tres en todo el país que genera energía limpia con biogás de los desechos, lo cual incide en el ahorro de casi 7.5 millones de pesos anuales de energía eléctrica para alumbrado público, es decir, un 10 por ciento de lo que se paga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Incluso, representa la generación de ganancias, con cerca de 4.6 millones de pesos anuales por la venta de bonos de carbono, durante un periodo de 10 años.

Otro aspecto que no se atiende es la separación de desechos sólidos mediante una planta segregadora, pues el mismo convenio de prórroga no establece ninguna obligatoriedad, pues señala que este proceso se cubrirá “siempre que la operación de la misma reporte resultados financieros positivos, es decir, en ningún caso estará obligada a operar dicha planta si su operación no es rentable, lo anterior previo a un estudio técnico, operativo, financiero y objetivo que realicen las partes”.

A éstos se suman los rubros que ya se han dado a conocer con anterioridad y por los que incluso, se empezaron a aplicar multas, como es el caso del manejo de tolvas y contenedores, que de acuerdo con el contrato deben permanecer limpias y dar una imagen urbana adecuada, así como en lo referente al calendario establecido para el retiro de los desechos que ahí se depositan.

La solicitud de propinas por parte de los trabajadores a la ciudadanía es otra anomalía recurrente, pese a que está prohibido; el que no “afinen”, es decir, que no realicen limpieza complementaria para retirar toda la basura que queda dispersa tras el retiro de bolsas o alrededor de las tolvas; incumplimientos en el barrido manual, retrasos en las rutas de recolección, entre otros aspectos, han comenzado a ser sancionados también por el Organismo Supervisor de Limpieza.