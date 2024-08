¡Incumplidos! Regidores de Torreón no sesionan al menos dos veces por mes, como lo marca su reglamento

Persiste el incumplimiento de los regidores en el Cabildo de Torreón con respecto a su propio reglamento, que establece la obligación de sesionar dos veces por mes.

Las organizaciones que conforman Regidor MX Laguna presentaron el reporte de evaluación del Cabildo de Torreón y Matamoros al primer semestre del año. Durante el periodo del reporte, hubo 3 inasistencias justificadas en Torreón y 11 en Matamoros. Durante este semestre, ambos Cabildos incumplieron su propio reglamento interior, ya que solo sesionaron seis ocasiones de forma ordinaria, mientras que el reglamento indica que tendrán que sesionar al menos dos veces al mes de forma ordinaria pública.

Jesús Prado, representante de Alzando Voces Laguna, dijo que se contabilizaron las participaciones efectivas a voz propia y los proyectos de acuerdo presentados a título personal. En Torreón, tan solo siete ediles tuvieron al menos una participación, mientras que el resto no tuvo participación. Para el municipio de Matamoros no fue posible realizar este ejercicio ya que, las sesiones de Cabildo no son

transmitidas por medios digitales desde el inicio de la actual administración, mostrando una total falta de transparencia.

Karla Barrios, colaboradora del CCI, mencionó que, en Torreón, 17 de las 29 comisiones incumplen conforme al reglamento al no sesionar al menos una vez por mes. En Matamoros, todas las comisiones incumplen al no sesionar 1 vez por mes, encontrándose también que hay más de 6 comisiones que no han celebrado ni una sola sesión y que 13 de las 21 comisiones apenas y reúnen 1 o 2 sesiones en un periodo de 6 meses.

El director del CCI Laguna, Marco Zamarripa, mencionó que este ejercicio busca vigilar las acciones del máximo órgano de gobierno y sus comisiones edilicias, a través de monitorear el cumplimiento de sus funciones, así como promover un gobierno abierto a la participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones.

Mencionó que la dieta bruta mensual que perciben los ediles en Torreón es de 64,281.60 pesos, esto con información que se obtuvo a través de una solicitud de transparencia, mientras que los ediles de Matamoros perciben una dieta bruta mensual de 49,846.50 pesos. Si se suman todos los sueldos de la sala de regiduría, el Cabildo de Torreón tiene un costo mensual neto de un millón 410,244.41 pesos, mientras que el de Matamoros un total de 499,151.19 pesos.

Patricia Tobías, representante de PC29 Laguna, habló sobre la comunicación efectiva entre ediles y ciudadanos. En Torreón, respondieron vía telefónica 18 de 19 ediles, en cuánto a los correos electrónicos enviados, se contestaron 14 de los 19 y por medio de redes sociales se obtuvo la respuesta de 13 de los 19 ediles. En Matamoros, los resultados fueron contrastantes, ya que, no cuentan con números de extensión para contactarlos, y tampoco respondieron a través de correos electrónicos pese a que sí cuentan con correos institucionales, además sólo 4 de los 19 ediles respondieron por medio de sus redes sociales oficiales.

Aldo Valdés, de la organización Unión Allegro, comentó que los temas principales en Torreón fueron Hacienda y Tesorería, Inspección y Verificación, aprobación de licencias de alcoholes, y patrimonio inmobiliario, mientras que los menos mencionados fueron sobre la Mujer y Movilidad Urbana. En Matamoros, no fue posible realizar dicho ejercicio por falta de información en el sitio web del municipio a la fecha de corte y fallas en las ligas que direccionan a la información, fallando nuevamente a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Sobre los proyectos de acuerdo presentados por los ediles, registró el Cabildo de Torreón hasta nueve proyectos de acuerdo, que fueron obtenidos a través del área de transparencia municipal, mientras que, en Matamoros no se obtuvo una respuesta satisfactoria, por lo que se interpondrá un recurso de revisión al órgano garante de transparencia en el estado.

Zamarripa mencionó que, al hacer un comparativo de desempeño entre el segundo semestre 2023 y el primer semestre 2024 de ambos municipios, se vieron avances en Torreón, mientras que en Matamoros se siguen rehusando a transparentar información.

El reporte semestral se puede descargar en https://ccilaguna.org.mx/regidormxlaguna