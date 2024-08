Incumplen Ayuntamientos y Jurisdicciones de Salud en revisión de asilos

La falta de respuesta de los Ayuntamientos y las Jurisdicciones Sanitarias de Coahuila ante la solicitud de información sobre los asilos de ancianos en cada municipio se ha convertido en un tema similar al de los anexos.

El diputado Jorge Arturo Valdés Flores denunció la omisión de estas entidades al no proporcionar un censo oficial de estos establecimientos, lo que dificulta la protección de los derechos de los adultos mayores y la prevención del maltrato por parte de los cuidadores.

Valdés Flores explicó que la solicitud de información sobre los asilos no es un tema nuevo, sino parte de un esfuerzo por alinear la legislación estatal con la federal; sin embargo, lamentó que ningún municipio haya respondido hasta ahora.

"El tema de los asilos ya se presentó, simplemente estamos trabajando la ley federal con la ley estatal, y no he tenido respuesta de ningún municipio", expresó.

Este asunto es parte de la agenda de la Comisión de Personas Vulnerables, y según Valdés Flores, las denuncias de maltrato en asilos son recurrentes.

"Los adultos mayores personas altamente vulnerables; sin embargo, los dueños de los asilos los ven como un negocio, aprovechándose de la falta de supervisión por parte de las autoridades para garantizar que se respeten sus derechos humanos", manifestó el legislador.

El diputado subrayó que, aunque existe una norma para el funcionamiento de estos lugares, las Jurisdicciones Sanitarias no están cumpliendo con su deber de supervisar y dar seguimiento adecuado a las casas de retiro: "No lo han hecho y se los digo así de frente, la información que les solicitamos no la han enviado", señaló.

Desde el Congreso del Estado, Valdés Flores solicitó a los Ayuntamientos que proporcionaran detalles sobre los centros de atención para personas adultas mayores, incluyendo asilos, casas de asistencia, hogares de reposo, albergues y centros de rehabilitación tanto públicos como privados en cada municipio.

Además, pidió verificar si estos establecimientos cuentan con los permisos necesarios en desarrollo urbano, protección civil, licencia de funcionamiento, uso de suelo y seguro estructural.

Asimismo, exigió que se informe sobre el tipo de supervisión que realizan en estos lugares y si han identificado inmuebles que operen sin los permisos municipales correspondientes.

En el ámbito de la salud, se solicitó a las Jurisdicciones Sanitarias que detallaran las acciones de supervisión que llevan a cabo en estos centros, con el fin de asegurar que el personal esté capacitado y formado adecuadamente para brindar el cuidado necesario a los adultos mayores.