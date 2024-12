Increpan a Paco Ignacio Taibo II y Sabina Berman en FIL Guadalajara

La presentación del libro de teatro "Historia de la democracia contada por una ciega y una cocinera", de Sabina Berman y el escritor Paco Ignacio Taibo II, se convirtió, al final, en un mitin de la 4T según afirmó Arturo Herrera, egresado de la Universidad de Guadalajara, que acusó a la dramaturga de obtener, al menos, un millón de pesos al año por adjudicación directa a través de Canal Once y recordó que el escritor adquirió 26 mil libros de la colección Etiqueta Negra, que el propio Taibo coordinó en los años 70 en la editorial española para ser vendidos por las librerías del FCE y que eran ejemplares de saldo.

Cargando con seis cartulinas que exhibió al final de la presentación realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Herrera dijo que justo Berman y Taibo hablaban de corrupción y él quería "mostrar la corrupción con recursos públicos" de ambos.

Las cartulinas aparecieron luego de que Sabina habló de corrupción. "¿Yo te pregunto Paco, qué hacemos con los corruptos porque Morena está dejando entrar vía la puerta trasera del Partido Verde y también por la vía grande a muchos corruptos?" y agregó que es "el deber de este momento histórico no ser ingenuos, no ser inocentes, pero tampoco volvernos corruptos, escépticos y cínicos".

Ante ese comentario Taibo II dijo que son tiempos nuevos y tiempos de cambio "o estás con el cambio y haces tuyo el cambio y no esperas que se genere de arriba hacia abajo con un fenómeno gubernamental, sino lo vuelves un fenómeno de combinación entre el poder y los ciudadanos. Y le pides medida, y le dices falta y le dices queremos más, hacia donde queremos más", dijo el funcionario que agregó que estamos en un tiempo donde está "repletándose de virtudes la sociedad en la que vivimos. Hay que darle eficacia a las virtudes".

Herrera señalaba que Sabina Berman gana aproximadamente en contratos, al menos un millón de pesos al año. "Aquí están todos los pagos que se le han efectuado a Sabina Berman", decía mientras los seguidores de Taibo y Berman gritaban: "Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Claudia hoy".

Y tras ese conato de confrontación el director general del Fondo, Taibo II, llamó a los asistentes: "Lo mejor que podemos hacer es frente a los provocadores, la ignorancia. Vámonos" y Paco Taibo II fue escoltado por personal de seguridad de la feria que antes había alentado al joven universitario que protestó, a abandonar el salón donde se dió la presentación.

"Esto que están haciendo es autopromoción. Están usando el dinero de nuestros impuestos para autopromocionarse a sí mismos. Y eso no es justo. Acusan a otros de evasores porque ellos quieren ese dinero. No por otra cosa, no saben crear otra cosa", expresó Arturo Herrera.

Taibo II durante la presentación del libro de Berman también dijo: "Somos de esa izquierda que goza la fiesta y que hace ruido y que ha hecho tanto ruido que ahora hasta presidente tenemos. Y por segunda vez compañeros"