Inauguran sexta edición de FIRST Regional Laguna de Industrias Peñoles

Con un lleno total, este viernes se inauguró la edición número seis en formato presencial del FIRST Laguna Regional, una competencia de robótica de gran relevancia en la Comarca Lagunera que impulsa Industrias Peñoles como una forma de mantener el compromiso con la educación STEM y el desarrollo de habilidades de niños, niñas y jóvenes.

En esta ocasión, compiten 41 equipos estudiantiles de 15 estados del país, de los cuales, 26 son patrocinados, asesorados y guiados por la empresa minero-metalúrgica y son originarios de los estados de Coahuila, Durango, Oaxaca, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato. En esta temporada 2024, hay 38 equipos veteranos y 3 equipos Rookies (novatos) que este fin de semana buscarán su pase al mundial de Houston, Texas.

En la ceremonia de inauguración, Antonio Baca Padilla, gerente de Vinculación de Industrias Peñoles, agradeció a todos los presentes por hacer realidad el sexto Regional Laguna en la arena Borregos del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.

Extendió el agradecimiento a los equipos que son auspiciados por Peñoles y Fresnillo plc; a directivos de instituciones educativas y a los 150 voluntarios que participan en FIRST Regional Laguna.

“Quisiera yo hacer una reflexión sobre unas palabras que Dean Kamen (fundador de FIRST) nos compartió el año pasado en el mundial, Dean nos hablaba de una anécdota del expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el cual decía: ‘no tenemos que buscar construir el futuro de los jóvenes, lo que tenemos que hacer es construir a los jóvenes del futuro’ y creo que esta anécdota que nos refería Dean, es realmente lo que estamos tratando de hacer, aquí es donde la filosofía, los valores y el ethos de FIRST coinciden con la visión de Industrias Peñoles.

FIRST Regional Laguna. (FERNANDO COMPEÁN)

Esto es lo que estamos buscando, nosotros somos puentes, esos puentes que los enlazan a ustedes jóvenes con ese futuro. FIRST, Peñoles, Fresnillo, somos nosotros quienes les damos la herramientas para que construyan este futuro”, expresó.

Visiblemente emocionado, reiteró al auditorio: “Ya lo saben jóvenes, ustedes son los jóvenes del futuro, ustedes son los que hacen realidad esto, ustedes son la vida y la vitalidad de FIRST, gracias y felicidades”.

Por su parte, Ignacio Navarro, director de FIRST México, reflexionó sobre aquellos estudiantes que este año compiten por última vez en FIRST. “Déjenme decirles que a través de FIRST están súper preparados, van a pasar a la Universidad que es algo muy emocionante y déjenme decirles que en FIRST aprendieron a terminar un proyecto, visualizarlo, aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron ciencia y tecnología, aprendieron un chorro de cosas que les van a ayudar cuando lleguen a esa etapa, entonces vayan con mucha confianza, tienen todas las armas, tienen todas las herramientas, van a estar en un escalón más arriba que todos sus compañeros, entonces váyanse y cómanse al mundo”, señaló. Comentó que todo ello, es gracias al esfuerzo de varios actores, como Industrias Peñoles.

En la inauguración, estuvo presente Chris Liddell, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de FIRST y quien dijo que esta semana celebran el 35 aniversario además de que este evento regional que organiza Industria Peñoles representa el crecimiento e impacto social que ha tenido la competencia de robótica. A nivel global, la comunidad FIRST es de más de un millón de personas de 100 países.

En la inauguración, estuvieron presentes Eduardo Javier Arrambide Leal, director general del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna; Bárbara Gómez de Navarro, directora de FIRST México; Rafael Abrego, líder nacional Life de PrepaTec; Luis Gutiérrez, vicerrector académico de Tecmilenio; Antonio Rivas, gerente de Relaciones Comunitarias de Fresnillo plc y Jorge Willy, director de Desarrollo Económico en Torreón. También acudieron directivos de distintas instituciones educativas, representantes de la iniciativa privada y dependencias de gobierno, entre otros.

Durante la ceremonia se entonó el Himno Nacional Mexicano, y finalmente, y en medio de un ambiente espectacular, se dio el banderazo oficial de los partidos de clasificación. En este año, el juego se llama Crescendo y los partidos finales se realizarán mañana sábado. El evento es abierto al público en general y se espera la asistencia de unas dos mil personas.