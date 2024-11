Inaceptable la comprensión que tiene el alcalde de Torreón sobre seguridad: Attolini Murra

La comprensión que tiene el alcalde Román Albero Cepeda sobre seguridad, es una que ni en las más retrógradas y avanzadas democracias del mundo podría ser aceptable, sostuvo el diputado Antonio Attolini Murra.

“La seguridad sin la ampliación de derechos es pacto, la seguridad sin ampliación de derechos es arreglo, que una persona en Torreón, en La Dalia particularmente, colonias, en el poniente, sur poniente de la ciudad, que no encuentran otra forma de expresar sus diferencias que no sea a través de el ejercicio violento del ataque a otra persona, habla de que hay muchas carencias en ese espacio”, manifestó el legislador morenista.

Añadió que la seguridad no es la policía, la seguridad no es la bota, no es el garrote, la seguridad no es el arma, la seguridad es que haya una luminaria prendida que ilumine las calles y mantenga esos espacios públicos vigentes aún caída la noche, la seguridad es que sus casetas de vigilancia instaladas como parte de una política pública supuestamente de proximidad para los polígonos de incidencia delictiva más alto funcionen efectivamente como un punto en donde la autoridad pueda dar pronta respuesta.

“Tanto presume su modelo de seguridad que es contradictorio por completo a todo lo que se ha venido viendo a partir de dos cosas: primero la ausencia de la policía, todo lo que vemos nosotros transita minuto a minuto a tal grado que podemos ver como asesinan a una persona con golpes en la cabeza y en ningún momento no hay ninguna autoridad presente”, expuso.

Aunado a lo anterior, dijo que a pesar de que se han detenido, están judicializados, y hay sentencias, pero de que nos sirve como sociedad a tener gente en la calle, si eso es consecuencia de haber asesinado a otras a golpes.