IMSS Coahuila realizó 400 vasectomías gratuitas en 2023 como parte de la planificación familiar

La planificación familiar es un derecho tanto para hombres como mujeres de decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos que se quieren tener, por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, cuenta con un programa permanente que ofrece diversos métodos de planificación para todos sus derechohabientes y no derechohabientes.

Tan sólo en 2023, la institución de salud realizó 400 vasectomías gratuitas a usuarios y no usuarios del IMSS, lo que significa que cada vez es más común que los varones participen en estas acciones. Fidel Alejandro Hernández Rodríguez, coordinador auxiliar de primer nivel de atención, indicó que como parte del Mes de la Salud Integral del Hombre, el Instituto intensifica la promoción de la vasectomía sin bisturí como proceso ambulatorio que no conlleva ningún riesgo y evita a la pareja preocupaciones por un posible embarazo no planeado.