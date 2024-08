Implica 'Mayo' a gobernador

Ismael "El Mayo" Zambada aseguró ayer sábado que en la reunión a la que acudió y donde fue secuestrado se encontraría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha; con el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda; y con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El encuentro, aseguró en un escrito que fue difundido por su abogado, era para resolver quién se quedaría al frente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

"Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado", indicó.

El conflicto entre la UAS y Rocha, quien fue rector de esa universidad de 1993 a 1997, inició en febrero de 2023 luego de que el Congreso de mayoría morenista aprobó reformas a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que, entre otras cosas, modifica la manera de elegir a las autoridades universitarias.

De acuerdo con la carta de "El Mayo", la reunión del 25 de julio fue en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán.

Relató que al llegar al lugar encontró una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares que supuso eran pistoleros de Guzmán López.

"Confiando en la naturaleza de la reunión y las personas involucradas, lo seguí sin dudar. Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras. En cuanto puse un pie dentro de esa habitación, me tendieron una emboscada", narró.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico, así como de formar parte de una presunta reunión con Zambada y Joaquín Guzmán López. "No tenemos nosotros complicidad con nadie... por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo en la reunión pues mintieron, y si les creyó ("El Mayo"), pues cayó en la trampa", expresó.

Además, Rocha pidió a Obrador que la FGR atraiga la investigación del asesinato de Cuén, quien según la misiva de Zambada, habría sido asesinado en el mismo lugar donde fue secuestrado "El Mayo", contrario a las versiones oficiales.

El gobernador señaló que estaría "más satisfecho" si se llevase una investigación con "una mayor imparcialidad", a fin de que "no haya sospechas de ninguna naturaleza. No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso", insistió.

Por su parte, Claudia Sheinbaum manifestó que el apoyo a Rocha se mantendrá durante su mandato. "Quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo", señaló.

Finalmente, López Obrador refrendó su respaldo al gobernador, mientras que lo felicitó por "dar la cara" y no esperar ni un día para aclarar las presuntas declaraciones de Zambada.