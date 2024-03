Ignoran a votantes jóvenes

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE) y con expertos en distintas ramas, los jóvenes son el sector de la población al que los candidatos presidenciales prestan menos atención para la captación de votos, a pesar de que representan un total de 26 millones de electores.

Sólo en la campaña anual realizada por el INE, un millón 333 mil 315 jóvenes tramitaron su credencial para votar por primera vez.

Especialistas consideran que las candidatas a la Presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Xóchitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México, así como el aspirante presidencial Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), deben crear estrategias enfocadas a las juventudes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018 con 31 millones de sufragios, y en aquella ocasión los jóvenes adultos, en conjunto, concentraron más de 33% de la lista nominal, equivalente a 29.7 millones del electorado, de los cuales votaron más de 16 millones, de acuerdo con el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 que realizó el INE.

Además, los niveles más bajos de participación o grupos con mayor abstención se observaron en los rangos de edad de 19 a 34 años y de 80 o más.

Señalaron que los jóvenes no tendrán mucha participación en los próximos comicios por la falta de estrategias de campaña para captar estos votos, además de que este sector no cree en los políticos ni en sus promesas, ya que -en su mayoría- se encuentra desarrollándose profesionalmente, en búsqueda de trabajo o realizando su proyecto de vida.

El analista político José Antonio Crespo explicó: "Los candidatos deben buscar el voto en los jóvenes, les conviene, pero la dificultad es convencerlos, porque normalmente entre 18 y 29 años no les interesa, no creen en la política ni en los partidos, por eso participan muy poco, no es tan fácil".

Crespo señaló que Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, intentó captar estos votos; ahora lo trata de hacer es Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia por MC.

Marina Reyes, experta electoral de la consultora Integralia, añadió: "El INE dice que entre 20 y 29 años son los que menos participan, no es un foco rojo, pero sí [es] una población a la que se tiene que atender. Los jóvenes constituyen uno de los grupos demográficos más grandes en la lista nominal de electores".

La consultora en temas electorales subrayó que en los comicios de 2018 la participación de 18 a 19 años fue de 62%, y de 20 a 29 años, de 52%, es decir, hubo una caída del 10% en la votación en este último rango de edad: "Seguimos estimando estos números entre los jóvenes, va a ser el grupo que menos participa, habrá una tasa de sufragio baja, no creemos que haya un cambio de tendencia", mencionó.