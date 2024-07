Identifican 400 casos de venta fraudulenta de plazas para maestros y maestras

Se tienen identificados alrededor de 400 casos de venta fraudulenta de plazas para maestros y maestras que se dieron en la pasada gestión de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En su momento se ofertaron desde 100 hasta 250 mil pesos y según el líder sindical, Arturo Díaz González, cuentan con algunas copias de más de 50 denuncias que han presentado las personas afectadas ante las autoridades correspondientes.

“Nosotros seguimos firmes, si hay una denuncia contra alguien en particular, tendrá que irse inmediatamente, regresar el dinero e ir a la cárcel. Nosotros no vamos a permitir que nadie venda una sola plaza... si es de la gestión pasada, que se los digo es un problema muy fuerte que tenemos, a diario llegan compañeros a denunciar lo que les hicieron el pasado”, declaró.

Agregó que su administración no responderá por la venta de las plazas ilegales que se realizaron en la gestión pasada e insistió en que las personas afectadas tendrán que acudir a presentar su denuncia. “Hay muchas (denuncias), la verdad hay gente que pues no viene porque todavía está con la esperanza de que le den su plaza, yo quiero decirles que por este momento y en este periodo, no les vamos a dar las plazas, las plazas son para los familiares directos de la gente que se nos jubila, y de esa manera lo estamos haciendo. Nosotros no tenemos nada que esconder en nuestra gestión, y sigo insistiendo, si hubiese algo (de venta de plazas), háganlo inmediatamente (denunciar), verán que se tomarán cartas en el asunto inmediatamente”, comentó.

Cabe hacer mención que en los últimos días, personas desconocidas que afirman ser representantes de la sección 44 del SNTE, han estado realizando llamadas a los centros escolares ofreciendo plazas vacantes a cambio de retribuciones económicas, presuntamente por renuncias de docentes que tienen doble plaza.

Sobre ello, el líder sindical Efrén Estrada Reyes, informó que esta situación es completamente falsa y que, como organización, se manifiestan en contra de este tipo de prácticas, que atenta a la normativa vigente.

Mediante un comunicado oficial, aseguró que el Sindicato prioriza la transparencia en todos los procesos de selección para ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y que no autoriza ni participa en ninguna actividad que implique solicitar recurso alguno.

Además, exhortó a las personas agremiadas a dicha sección sindical y a la comunidad en general a hacer caso omiso a dichas acciones que buscan aprovecharse de manera alevosa de las personas.