Ibero transforma

Conocí a Gioconda Belli a través de su libro El infinito en la palma de la mano (2008); fue un obsequio de mi querido amigo Salvador Moreno López. Esta obra de Gioconda Belli es un relato del primer hombre (Adán) y la primera mujer (Eva) y en él pude encontrar a una escritora que tiene una capacidad especial para contar historias. Después leí otros libros de su autoría como El pergamino de la seducción (2004) y La mujer habitada (1988).

La conocí en persona cuando presentó en la FIL El intenso calor de la luna (2015). Es una escritora con la que, como mujeres, nos podemos identificar porque su obra expone principalmente vivencias femeninas. Por ese motivo me dio gusto encontrar en la FIL 2023 de Guadalajara El país bajo mi piel. Memorias de amor y guerra (Seix Barral, México, 2021, 483 pp.), libro de su autoría publicado por primera vez en Argentina en 2010. Lo que más me sorprendió al encontrar El país bajo mi piel fue darme cuenta de que es un libro de memorias en el que cuenta de una manera muy ágil y amena la historia de su vida. Ahí podemos conocer a la hija de una familia acomodada, esposa de un hombre que no compartía ni sus ideas ni sus acciones, escritora, guerrillera, amante de revolucionarios y madre de dos hijas de las que tuvo que separarse por un tiempo, mientras era buscada por el gobierno de su país.

En el libro narra su estancia en México, la lucha por recuperar a sus hijas, sus experiencias al buscar la liberación de Nicaragua de la dictadura militar de Anastasio Somoza, su vida como poeta y la manera en que llegó a Estados Unidos. “Mi identidad fundamental era ser sandinista; ser poeta, era un agregado conveniente, un talento valioso y útil para la lucha política”.

Gioconda Belli es una mujer que parece haber vivido muchas vidas en una; estudió publicidad y periodismo, trabajó en una agencia de publicidad, al mismo tiempo era madre y tenía encomiendas clandestinas del Frente Sandinista de liberación nacional (FSLN). Su vida como madre tampoco fue fácil, dio a luz a dos niñas saludables y después vivió la dolorosa experiencia de tener un hijo prematuro mientras ambos se debatían entre la vida y la muerte.

La autora menciona: “he sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo, según los anales clásicos de la feminidad: casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil, nutricia.

La otra quería los privilegios masculinos: independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Creo que al fin he logrado que ambas cosas coexistan bajo la misma piel, sin renunciar a ser mujer, creo que he logrado también ser hombre”.

Del tiempo que estuvo exiliada en Costa Rica, Gioconda Belli señala: “Fue entonces cuando me percaté de las simbiosis entre mi poesía y Nicaragua. Necesitaba sus olores, su viento, su energía, la densidad de sus nubes y el perfil de sus volcanes para que me subiera desde dentro el efluvio que desembocaba en poemas.

Los pocos que escribí los hice desde una patria interior, cuando la lluvia, algún olor, un estímulo externo, me transportaban de regreso a Nicaragua". Para finalizar, El país bajo mi piel. Memorias de amor y guerra, de Gioconda Belli, es un libro que disfruté mucho porque me gustan las historias reales y la manera de escribir de la autora. Recomiendo ampliamente su lectura.