Ibero Transforma

Este proceso electoral ha sido uno de los procesos más trágicos en la historia de la política mexicana, un año electoral considerado como uno de los más violentos del país, ya que desde el 2023 que iniciaron las precampañas y posteriormente las campañas, han sido asesinados al menos 24 candidatos a puestos de elección popular de todos los partidos políticos sin distinción de género.

La violencia anclada en nuestro país se ha ensanchado considerablemente en contextos de extrema violencia, alcanzando a la política. Por otro lado, en el pasado debate pudimos escuchar que ni las candidatas ni el candidato dijeran algo nuevo e innovador, sino todo lo contrario, no hablaron acerca de sus propuestas y estrategias para combatir la violencia; desde mi punto de vista considero que es un tema que incomoda y que no tienen aún las estrategias para resolver esta gran problemática, que se potencializa cada vez más en toda la vida pública en nuestro país.

El gobierno federal no ha definido ningún objetivo de seguridad y mucho menos se han tomado cartas en el asunto sobre las causas y consecuencias, (problema estructural), sumándose además patrones de discriminación. La cultura patriarcal y machista y todos estos factores agravan a un más el contexto de violencia en el que vivimos, inseguridad; la policía en los tres niveles de gobierno y la Guardia Nacional en muchos de los casos se han visto invisibilizados. Urge la construcción de verdaderas estrategias de seguridad, tomar medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, garantizar los derechos políticos de las y los candidatos a puestos de elección popular, mediante acciones concretas de protección.

El tema de violencia genera desafíos significativos no sólo para los que habrán de gobernar sino para todos aquellos que saldremos a votar. ¿Qué pasará en los próximos 45 días que quedan para las elecciones federales y estatales seguirán asesinando a candidatos y candidatas? ¿La violencia generará temor a los votantes que saldremos a emitir nuestro sufragio? 2 de junio tenemos que ir a votar para que podamos exigir una buena gobernanza que sea eficiente, los mexicanos merecemos buenos gobernantes, mejores políticas públicas, mejores condiciones sociales, económicas, educativas, etc.,

Votemos por el país que sí queremos y no por el que no queremos, y después no lamentarnos por los gobernantes que tenemos. [email protected]