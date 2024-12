Humberto Moreira reaparece en primer informe de Manolo Jiménez

El exgobernador Humberto Moreira reapareció en la vida pública del estado durante el primer informe de gobierno de Manolo Jiménez, a su invitación.

Moreira destacó que acudió después de 12 años a un informe de gobierno, donde señaló en entrevista que su hermano Rubén Moreira y el exgobernador Miguel Ángel Riquelme nunca lo invitaron. Declaró en tono de broma que ambos sí fueron invitados, pero "no quisieron venir, no quieren estar con el pueblo".

Se mostró "muy contento" de haber sido invitado y declaró "es un recargar de energía y además un reconocimiento a la memoria de la gente, de acciones; ahorita me decían los jóvenes, que en ese tiempo eran niños, de los uniformes escolares, de los zapatos, me llamó mucho la atención de todo lo que he platicado con los compañeros y compañeras."

Reiteró "muy contento de estar con un gobernador que está trabajando tan bien por Coahuila como es Manolo Jiménez".

Señaló que se había abandonado la cercanía con la gente y ahora se tiene a uno cercano.