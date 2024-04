Humanidad amenazada

Ahora que traemos la pica del beisbol, estoy seguro que entenderemos el significado de tres y dos o cuenta llena. Pues bien, dados los diversos acontecimientos Globales y/o regionales que se han observado en los últimos y recientes tiempos, se puede afirmar que el planeta, la humanidad y la naturaleza se encuentran en tres y dos. Esta afirmación se basa en los siguientes argumentos:

1.- Las guerras que están ocurriendo en diferentes regiones del Planeta, han generado como nunca la amenaza de una guerra nuclear, según se comenta en el National Geographics España: La guerra en Ucrania se ha recrudecido y el presidente Biden de los Estados Unidos advertía hace meses que involucrar a la OTAN en la guerra implicaría la tercera guerra mundial y hace poco Putin avisaba que tenía las cabezas nucleares preparadas. Por otro lado, la situación en medio oriente entre Irán e Israel complica aún más este escenario bélico. Quienes saben de los impactos de una guerra nuclear, opinan que aún en su modalidad más simple, una guerra nuclear entre dos países que usarían según la revista antes mencionada el 1% de los arsenales nucleares existentes, las consecuencias serían catastróficas no sólo en la región del conflicto, sino a nivel global: el clima sería afectado casi de inmediato, ocasionando una hambruna general sin precedentes. Lo cual podría estabilizarse en aproximadamente 15 años.

2.- El Cambio Climático es una amenaza real a la existencia humana y las causas que la originan siguen viento en popa: el crecimiento económico está socavando ya las bases mismas de la vida, porque para que haya crecimiento económico es necesario agotar siempre parte de la naturaleza. Esta relación es tan importante, que ha sido uno de los principales obstáculos para sensibilizar a los gobiernos por parte del IPCC (PANEL Intergubernamental para el cambio climático), los cuales (los gobernantes) se oponen terminantemente a tomar medidas que mitiguen el cambio climático si estas significan sacrificar el crecimiento económico. Quizás por eso, quienes estudian este fenómeno desde diferentes ángulos, han dicho que mientras esté la decisión en manos de los gobernantes, el Cambio Climático se acentuará, poniéndonos a todos al filo de la navaja de la sobrevivencia.

3.- La pérdida de biodiversidad es la otra cara de la moneda, Elizabeth Kolbert, autora del libro la Sexta Extinción devela los indicadores de un proceso perverso de pérdida de biodiversidad sin precedente en el holoceno, en apenas 250 años de la nueva historia del hombre industrial, tecnológico y nuclear: "La actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación, y las migraciones forzadas amenazan contra formas de vida de todo tipo". No se sabe cómo terminará esto, a lo largo de los últimos quinientos millones de años ha habido cinco extinciones en masa, cada una de las cuales acabó con casi tres cuartas partes de las especies del planeta. La sexta extinción está en marcha y acelera al ritmo de sus principales causas: las diversas actividades económicas del hombre.

En qué momento la naturaleza nos enviará el mensaje de ya párenle, modérense. Quizás ya lo hizo, pero no queremos darnos cuenta. A que me refiero: a la Pandemia, la cual como sabemos no ha terminado. Quizás al destruir la biodiversidad hemos destruido barreras que nos protegían de patógenos totalmente desconocidos como es el caso del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad respiratoria COVID. Esto ha dejado de ser una hipótesis, científicos de La University College London (UCL) publicaron recientemente en la revista Nature las conclusiones de un estudio que incluyó más de 7000 especies, de las cuales encontraron que 376 contenían virus capaces de infectar a humanos. Además, concluyen que el cambio de uso de suelo a cultivos o ciudades favorece la aparición de dichos microorganismos perjudiciales para el ser humano. (si se desea profundizar en los dos últimos apartados, los informes del IPCC están disponibles en la Red, Los libros de Elizabeth Kolbert, el último se titula: Under a White Sky: the Nature of the Future.