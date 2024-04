Hospital General, de nuevo sin reactivos

No pasaron ni dos meses de que se había solucionado la problemática y otra vez no hay reactivos para exámenes de laboratorio en el Hospital General de Torreón de la Secretaría de Salud de Coahuila, ubicado a espaldas del Manto de la Virgen. Esto dificulta al personal de salud analizar y determinar si los resultados de los pacientes están en los rangos esperados o si hay alguna irregularidad que pueda poner en riesgo su salud.

Ayer, trascendió que no había biometría hemática, química sanguínea, electrolitos sericos, tiempo de protombina, perfil tiroideo e índice de dispersión de los hematíes. Tampoco había pruebas de hemoglobina glicosilada y urocultivos para las mujeres embarazadas.

La directora de la clínica, Carmen López Rubio, admitió la falta de reactivos y dijo que obedece a que se está dando mantenimiento a las máquinas de laboratorio y a procesos de licitación que están en curso. Después, indicó que sólo se contaba con dichos reactivos para pacientes hospitalizados.

"Por ejemplo a pacientes de hospital se les está dando la preferencia, son los primeritos que se atienden para que no tengan ninguna carencia, pero se está haciendo todo lo posible para abarcar todo lo que se esté presentando", sostuvo. La doctora, aseguró que en la actualidad, tienen un 75 por ciento de abasto de insumos y medicamentos y que "se está tratando de normalizar el servicio como debe de ser".

Además de los reactivos, otra problemática es que no funciona el tomógrafo desde hace más de medio año porque falló una tarjeta de control. Lo único que se ha dicho es que estaban a la espera de que la empresa proveedora enviara una pieza.

Por su parte, Francisco Alejandro Guillén Macías, representante estatal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa) señaló que personal del Hospital General de Torreón comunicó a los departamentos de Trabajo Social de las unidades de primer nivel que no estaban disponibles dichos reactivos con el fin de que no les canalizaran a pacientes.

"El detalle aquí es que aparte de que no hay para brindar para la atención, los trabajadores reciben insultos por parte de los usuarios, les dicen que para esto están y que porqué nunca tienen nada. No creo que haya nada de inversión ni pasando las elecciones, desvían el dinero y aparte de que ya no va a llegar el recurso federal, (las autoridades estatales) utilizan el dinero destinado para insumos en otras cosas que no tienen nada que ver con salud, porque no tenemos abasto de medicamentos desde el año pasado", comentó.

Señaló que la petición del Sinaitsa es que se le brinden las herramientas al personal de salud para que puedan realizar sus funciones y que se mejore la infraestructura hospitalaria, ya que es muy deficiente.

El Hospital General se inauguró el 5 de agosto de 2015 y desde entonces, tiene problemas de infraestructura, así como de insumos y medicamentos y de recursos humanos por lo que sigue pendiente el objetivo de mejorar la calidad del servicio de salud a sus usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores.

Diagnóstico

En problemas.

* En diciembre del año pasado, la nueva administración estatal de Coahuila hizo un diagnóstico de la situación que guarda el Hospital General de Torreón, con miras a subsanar este año todas las deficiencias que se arrastran y que están asociadas con la infraestructura, equipamiento, recursos humanos e insumos y medicamentos.

* Hasta ahora, no se ha podido cristalizar lo anterior y muchos usuarios sin seguridad social y de bajos recursos, tienen que comprar por su propia cuenta los fármacos para su atención.