Hombre mata a su esposa y se compra muñeca inflable con el dinero del seguro

La mañana de Halloween de 2019, un reservista del ejército en Kansas, Estados Unidos, llamó al 911 para informar que su esposa se había suicidado, de un tiro en la cabeza. Pero las investigaciones del caso revelaron que se trató de un homicidio y los detalles del caso fueron revelados este sábado por la cadena CBS News.

De acuerdo con el programa: "Trickle: Autopsy of the Mind" (Kristen Trickle: autopsia de la mente), el sargento Brandon Hauptman fue quien acudió tras la llamada que Colby Trickle hiciera a emergencias. Cuando llegó y Trickle le contó lo ocurrido, no le creyó. Tres días después, el forense dictaminó que la muerte de Kristen Trickle había sido un suicidio. Los investigadores, no obstante, decidieron seguir revisando el caso.

El arma parecía demasiado larga para que ella se hubiera disparado, consideraron. Tampoco es común que una mujer que se quita la vida lo haga con un arma que destroce su cara.

Los investigadores descubrieron que Trickle cobró dos pólizas de seguro de vida para su esposa por más de 120 mil dólares (más de 2 millones de pesos). También descubrieron que el hombre gastó casi dos mil dólares (más de 34 mil pesos) del seguro en una muñeca sexual de tamaño natural sólo dos días después de recibir el pago del seguro.

"Hay un proceso de duelo por el que creo que todo el mundo tiene que pasar -debería pasar cuando muere un ser querido- y que él encargara este tipo de muñecas sólo unos meses después de la muerte de su mujer era preocupante", dijo a CBS el detective Joshua Burkholder.

No fue lo único que les llamó la atención. Trickle se gastó los 120 mil dólares del seguro de su esposa en unos ocho meses. ¿En qué? Videojuegos, pago de deudas, compra de un equipo de música, entre otros.

Colby Trickle habló con los investigadores en varias ocasiones, sobre el trabajo de inteligencia que había hecho para el ejército en Centroamérica y Medio Oriente. Solo que, de acuerdo con el reportaje de CBS, nada de eso era cierto. El ejército informó que Trickle nunca fue desplegado en el extranjero.

Finalmente, el 14 de julio de 2021, Colby Trickle fue acusado de asesinato en primer grado y de interferir con la aplicación de la ley. En su juicio, celebrado en septiembre de 2023, los fiscales informaron al jurado sobre la compra de la muñeca sexual.

Pero cuando Tina Kreutzer, la madre de Trickle, subió al estrado a testificar, dijo que, tras la muerte de Kristen, su hijo tenía pesadillas y que la muñeca le servía para calentarse y consolarse.

Según el reportaje de CBS, el psicólogo Ashley Christiansen realizó una autopsia psicológica a Kristen Tickle para verificar cuál era su estado emocional antes de morir. Concluyó que era improbable que la joven se hubiera quitado la vida.

El jurado encontró a Colby culpable del asesinato de su esposa y fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza en 50 años.