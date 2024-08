¿Hello Kitty x Yu-Gi-Oh? La colaboración más esperada de la Cajita Feliz llega a México

A través de sus redes sociales, la cadena de comida McDonald's anunció el lanzamiento de su colaboración más esperada en México, se trata de nada más y nada menos que "Hello Kitty x Yu-Gi-Oh!". Este épico crossover podrás encontrarlo en la comida para niños.

No es sorpresa para nadie que las marcas japonesas no temen lanzar colaboraciones inesperadas, sobre todo con empresas como Sanrio, hogar de Hello Kitty. Y lo que empezó como una sensación en internet, por fin llega a México gracias a las peticiones de usuarios en internet.

El furor de esta colección comenzó debido a que en países como Japón y Estados Unidos, esta colección ya era una realidad.

"Hello Kitty x Yu-Gi-Oh!" es una colección especial que incluye 10 juguetes, representando a personajes de Hello Kitty con la vestimenta de los icónicos personajes del popular juego y anime de cartas.

De acuerdo con las cuentas de McDonald's, la colección de juguetes podrá adquirirse a partir de este martes 6 de agosto y únicamente en la compra de una Cajita Feliz. Aún se desconoce por cuánto tiempo se encontrarán estos juguetes, por eso debes correr por tu cajita feliz.

¿Qué personajes de Hello Kitty y Yu-Gi-Oh tiene la Cajita Feliz de McDonald's?