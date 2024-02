Hellmann's y Pedro Sola se reencuentran

Pedro Sola protagonizó uno de los momentos más incómodos de la televisión mexicana hace algunos años, cuando en una transmisión en vivo confundió la marca de una mayonesa con su competencia. Aunque este error no le costó su lugar en "Ventaneando", sí tuvo repercusiones económicas, como reveló en una entrevista al programa "Confesiones" en 2021, donde dijo que tuvo que pagar una multa de 75 mil pesos que le descontaron de su salario quincenal.

Ahora, el presentador anunció en su cuenta de TikTok que la marca Hellmann's le brindó la oportunidad de enmendar su error y volver a promocionar su producto en el programa. Este emocionante anuncio se llevará a cabo próximamente en el segmento de espectáculos del programa.

Pedro Sola expresó su felicidad y asombro ante esta segunda oportunidad con Hellmann's, afirmando: "Estoy feliz de la vida. No lo puedo creer. La oportunidad de mi vida con Hellmann's". Además, reveló que la segunda chance tendrá lugar el 14 de febrero, coincidiendo con el Día del Amor y la Amistad.

Respecto a su experiencia al confundir las marcas en vivo, Pedro compartió con la periodista Aurora Valle hace tres años que se sintió muy avergonzado por el incidente, ya que comprendía la importancia de los anuncios comerciales en televisión. Explicó que los pagos que tuvo que realizar como consecuencia de su equivocación fueron en forma de bonos. El conductor admitió que al cometer el error, se vio desbordado por la situación, lo cual quedó patente en el video del incidente, que hasta la fecha ha acumulado millones de visitas en diversas plataformas de video.

"De repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque (me desmayo)", comentó Sola. A pesar de la multa y del bochorno público, lo peor para él fue ser reconocido en la calle como "Ahí va el señor de la mayonesa".