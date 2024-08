'Hay que leer a las mujeres': Iliana Olmedo hablará sobre escritoras en el canon literario

"Hay que acercarse a las escritoras", indica, “porque tienen muchas cosas que decir”. La autora mexicana Iliana Olmedo está de visita en Torreón, donde impartirá una charla sobre el silencio al que la historia de la literatura ha sometido a las mujeres. La recibe un cielo medio nublado y el eco de los lazos que ha forjado con la región a lo largo de los años.

“Sus temas y sus historias han sido durante mucho tiempo silenciadas y creo que es importante, ahora que también tenemos a una presidenta, conocer esta visión que es un poco más humana por biología, porque como mujer, cuando das a luz a un niño, te das cuenta de que tienes que cuidar el mundo para que el mundo se mantenga”.

A la artífice de la novela Chernóbil (Siglo XXI, 2018), le parece importante que las mujeres encuentren un espacio donde puedan hablar, narrar todo lo que han sufrido, contar los años que han trabajado. Iliana Olmedo tiene claro que las mujeres han cambiado el mundo, que una visión más femenina de la realidad resulta ser muy positiva. Cita a autoras como Mónica Lavín y Maritza M. Buendía, quien recientemente ganó el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2024, gracias a su obra Cielo cruel.

“Tiene una novela estupenda sobre las maestras normalistas, a quienes desde muy jóvenes las mandaban a lugares lejanos a dar clases, se llama Cielo cruel”.

Rosa Beltrán, Ana Clavel y Verónica Murguía son autoras que sorprenden al leer cualquiera de sus publicaciones. Por eso mismo, Iliana Olmedo prepara una charla titulada ‘Contra el silencio: Mujeres y canon literario’, la cual es organizada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y se llevará a cabo este miércoles 21 de agosto, a las 19:00 horas, en Casa Mudéjar.

“La idea es ver por qué algunas mujeres no forman parte del canon o de la historia de la literatura, porque no las conocemos y no las hemos leído, no las han reeditado, no te las enseñan en las escuelas, no forman parte de los programas de estudio. Entonces, las mujeres están casi siempre al margen y pareciera que son peores escritoras que los hombres, porque no las conocemos”.

Olmedo se remite a la época del Virreinato en la Nueva España, donde además de Sor Juana Inés de la Cruz, existieron otras escritoras como sor María Magdalena de Lorravaquio Muñoz o Catalina de Eslava.

“Ahora que se han vuelto a revisar todos los procesos de construcción de la historia de la literatura, se descubre que sí hay mujeres, sólo que no las hemos leído; no las han reeditado y no las conocemos”.

Olmedo también aborda a las mujeres del exilio español, pues indica que durante la República, antes de que la Guerra Civil cimbrara a España, formaron un movimiento sumamente fuerte e incluso obtuvieron el derecho al voto durante los años treinta (clave es citar las pesquisas de la abogada y escritora Clara Campoamor), pero al llegar el conflicto armado tuvieron que exiliarse.

“Por ejemplo, las que llegan aquí (a México) otra vez vuelven a estar al margen, porque se encuentran con sociedades que también tenían a las mujeres muy a las orillas.

Luisa Carnés y Margarita Nelken son otras autoras españolas de su interés, mujeres que comenzaron en el periodismo, porque era la única manera de que pudiesen entrar al medio literario. Pero debían competir con sus pares masculinos, a pesar de que se les solía enviar a cubrir la sección de Sociales o a escribir consejos.

“Estas mujeres consejeras, como Mercedes Pinto, que tenían lectoras que les escribían cartas, les hacían preguntas y ellas les contestaban”.

Iliana Olmedo también se refiere a escritoras laguneras como Enriqueta Ochoa, Magdalena Mondragón o Adela Ayala, quienes tampoco son tan conocidas como otros autores masculinos. Suma a lista Yolanda Natera, Angélica López Gándara y Magdalena Madero, quienes intentan abrirse un camino en el medio literario.

“Hay que leer a las mujeres, porque creo que esa es la intención final de la charla: tratar de que se acerquen a las escritoras mujeres, porque tienen muchas cosas que decir”.

Iliana Olmedo es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entre su obra literaria se encuentran publicaciones como Itinerarios de exilio: la obra narrativa de Luisa Carnés (Renacimiento, 2014), y la novela Chernóbil.