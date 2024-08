'Hay que actuar como si la crisis de agua ya la tuviéramos encima'

El gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas dijo que se tienen que actuar como si ya se tuviera encima la crisis hídrica, por lo que adelantó que “armarán” un gran proyecto para garantizar el abastecimiento del vital líquido en la región lagunera.

Dijo que “meterá” en cintura al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Rural ya que el agua no se debe politizar.

“Yo creo que hay que actuar como si ya tuviéramos la crisis encima, no esperarnos a que tengamos una crisis fuerte de agua, digo, comparado con otros estados no andamos tan mal y hay que prevenir y la tecnificación es importantísimo por ejemplo hay países en el mundo como Israel que tienen desiertos por todos lados y que casi no tienen agua y han hecho maravillas con la tecnificación y aquí afortunadamente tenemos presas, mar, agua en el subsuelo y hay que actuar como si ya estos estuviera terminándose el agua”, expresó Jiménez Salinas quien la mañana de este martes acudió a Matamoros para la entrega de uniformes escolares

El mandatario estatal repitió que, en los acercamientos que ha tenido con la presidenta de la República electa Claudia Sheinbaum Pardo, es justamente el proyecto de Agua Saludable, que la línea principal llegue a todos los municipios de la región, pues como ya se sabe hasta ahora el tubo principal solamente se tienen en Torreón.

Agregó que uno de los planteamiento principales que se le ha hecho a la presidenta electa es la tecnificación de riego y la reposición de las líneas de conducción de los municipios.

El gobernador de Coahuila manifestó que, así como se “armó” una gran estrategia en el tema de la Educación, la Salud y la Seguridad se hará con el tema del agua.