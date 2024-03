¿Hasta ahora?

No deja de ser sorprendente el lance del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Salinas Pliego es el principal dueño del Grupo Salinas que presenta en su portafolio empresas como Elektra, Banco Azteca, Totalplay y Televisión Azteca. Según la información disponible, tiene más de cien mil empleados y el propio Salinas aparece en lo más alto de las listas de los latinoamericanos más ricos, según la revista Forbes.

El sainete entre el presidente de México y el magnate, subió de tono esta semana debido a un video difundido por redes sociales, donde es muy activo el fundador de Grupo Salinas, cargando contra el Ejecutivo por el presunto desvío de dinero de los programas de la Secretaría de Bienestar y señaló a las autoridades fiscales de extorsionar a los empresarios. "No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, [si] Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos", respondió el mandatario este miércoles. El desencuentro entre ambos se alimenta por la disputa en tribunales del pago de 26,000 millones de pesos en impuestos que deben las empresas del grupo, incluidas las tiendas Elektra y Banco Azteca.

El video fue publicado en la cuenta de X (antes Twitter) del empresario, donde tiene 1.7 millones de seguidores. Salinas Pliego inicia el mensaje quejándose de que se diga por ahí que ha dejado de pagar altas cantidades de impuestos. "Grupo Salinas paga, y paga muchísimo [en impuestos]", dijo y agregó que personalmente además abonaba números "obscenos" al Servicio de Administración Tributaria (SAT). "El SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Llegan, te ponen una cuenta giganta y te dicen: 'Pues, si me pagas la mitad, te la perdono'. Y nosotros no cedemos ante la extorsión, y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto".

El Gobierno de López Obrador ha peleado en los tribunales el monto de la deuda de Grupo Salinas. A finales de febrero, el presidente aseguró que habían ganado el fallo en cuestión, pero la empresa acabó apelando la decisión judicial. En medio de la pugna fiscal, el Ejecutivo publicó un decreto para declarar un campo de golf en Oaxaca, operado por Salinas Pliego a través de una concesión, como área natural protegida. El pasado 15 de marzo la Guardia Nacional tomó el campo de golf, lo que desató el enfado del multimillonario.

"Yo espero que el Gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del poder judicial definan, conforme a derecho, quien tiene la razón", agregó Salinas Pliego, que apuntó además contra Jesús Ramírez, el vocero de Presidencia, por dirigir "un grupo de radicales" encargados de "enlodar" su imagen. El empresario, que opta por no atacar directamente al presidente en su video, habló del campo de golf y dijo que había sido el portavoz del Gobierno, o alguien de su equipo, quien había tenido la idea de despojarlo de la propiedad. "¿Qué ganaron con eso? ¿O será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno, capitalista?".

El presidente de Grupo Salinas afirmó que toda esta pelea no era más que una maniobra distractora del Gobierno para sacar el ojo de "los grandes problemas" que tiene el país, como la inseguridad y la corrupción. "Yo sé que él [López Obrador] es un hombre honesto, pero a su alrededor no hay gente honesta", lanzó. "Huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos, como el AIFA, la refinería y el Tren Maya", le reclamó.

La respuesta del presidente se limitó a recordar el caso que el Gobierno lleva contra Grupo Salinas, y aseguró que harían públicos los documentos del expediente, para que la gente lo pueda consultar. Sobre las acusaciones de corrupción, espetó: "Si él sostiene que hay corrupción en el Gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas".

El mandatario federal difundió los datos de la deuda del empresario, o al menos lo que ellos sostienen que se debe: entre los juicios fiscales y los créditos emitidos en la actual Administración, el monto alcanza los 63,000 millones de pesos. "No tenemos el propósito de afectar a nadie. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos, si acaso adversarios. Lo único que hacemos es representar al pueblo de México", dijo el presidente. "No estamos en contra de los empresarios. El empresario que invierte y genera empleos, contribuye al desarrollo del país, estamos en contra de la riqueza mal habida".

Váyase a saber quién tiene razón, si el Grupo Salinas con sus empresas deben esa cantidad multimillonaria de impuestos o si es un pretendido cobro indebido de las autoridades hacendarias a un empresario que ciertamente hoy le es incómodo al régimen, eso lo dirimirá el poder judicial.

Lo curioso es que hasta ahora un jugador muy trascendente de la vida nacional como lo es Ricardo Salinas Pliego, ha decidido expresarse tan críticamente contra el gobierno de López Obrador, mientras que los primeros cinco años salvo pequeñas y fugaces excepciones, se mantuvo al menos neutro -por decir lo mínimo- frente al actuar de la presente administración federal, incluyendo con ello a su televisora. ¿Será que se ha dado cuenta de los presuntos abusos del gobierno hasta ahora o sus intereses están ahora afectados? La historia lo decidirá.