¿Habrá algún cambio en la Selección Mexicana tras la Copa América?

Tras quedar eliminado en la primera ronda de la Copa América, la selección de México sumó un nuevo fracaso que podría desencadenar nuevos cambios desde el banquillo hasta en su dirigencia, tal y como ocurrió luego del fiasco del Mundial de Catar 2022.

En Estados Unidos, el Tri apenas pudo sacar una victoria ante Jamaica en el debut y padeció con su inoperancia ofensiva. El equipo de Jaime Lozano anotó un gol en tres partidos y la eliminación quedó sentencia al igualar igualar 0-0 con Ecuador la noche del domingo.

Se trata del tercer hundimiento en primera ronda en las últimas cuatro Copas América para México, y el cuarto fracaso consecutivo en competencias internacionales.

Además de la pasada Copa del Mundo, donde el equipo quedó fuera en primera ronda de un Mundial por primera vez desde Argentina 1978, los mexicanos no han podido ganar las últimas dos Ligas de Naciones, claramente superados por Estados Unidos.

Después de Catar, los dueños aprobaron la remoción del presidente de la federación y lanzaron una reestructura con otros nombres, entre ellos el comisionado Juan Carlos Rodríguez. Los resultados aún no llegan.

¿QUÉ SE AVECINA?

Como se esperaba tras la eliminación, el director de selecciones nacionales Duilio Davino dijo que apoya la continuidad de Jaime Lozano en el banquillo. Pero esa decisión no le corresponde a él.

En México, los dueños de los 18 equipos de Primera División son los que toman esas decisiones y el miércoles se realizará una reunión. En la agenda original no está planeado discutir la continuidad, pero eso podría cambiar por el resultado del domingo.

"Quiero que Jaime sepa que estamos juntos y que el proyecto continúa para el Mundial 2026", dijo Davino. "El objetivo de clasificar no se cumplió, pero se cumplieron otros".

El acuerdo de Lozano incluía una cláusula de revisión de contrato luego de Copa América y los dirigentes podrían cesarlo por malos resultados sin tener que costear una rescisión.

La semana pasada, el propietario del América y uno de los dueños más influyentes de la Liga MX, Emilio Azcárraga, criticó al entrenador por la forma en que dejó fuera de la Copa América al delantero Henry Martín.

Esa molestia aunada a malos resultados podrían ser un detonante para la salida de Lozano.

Aunque Azcárraga tiene solo un voto para remover al entrenador su influencia sobre el comisionado Rodríguez, un exejecutivo de la cadena Televisa, y sobre otros dueños a los cuales les paga derechos de transmisión es innegable.

¿ECHARLO ES LA SOLUCIÓN?

No, pero es la salida rápida que encuentran los dirigentes del futbol mexicano cuando hay crisis de resultados.

Aunque el "Jimmy" es muy querido entre los jugadores y en Copa América la excusa por mal desempeño es que se dio oportunidad a otros jugadores, la realidad es que el desempeño ha venido a menos después de la Copa Oro.

Desde que asumió el cargo, Lozano ha perdido siete de 21 partidos y sólo uno de esos fue con la ausencia de los cinco jugadores experimentados que dejó fuera para el torneo continental.

El argentino Gerardo Martino, quien dirigió a los mexicanos en el proceso anterior, perdió su octavo encuentro más de tres años después de asumir el cargo, en su encuentro 55 al frente.

La efectividad del actual entrenador es de 53.7 por ciento, la más baja para un seleccionador desde el sueco Sven Goran Eriksson, quien fue cesado en 2009 luego de un año en puesto con un 48.72%.

QUEDAN A DEBER

Aunque varios jugadores estuvieron alejados de su mejor forma, como Uriel Antuna, Luis Chávez, Carlos Rodríguez y Julián Quiñones, el jugador que menos cumplió con las expectativas fue el delantero Santiago Giménez.

El "Bebote" recibió su primera oportunidad de ser el indiscutido nueve de la selección y no pudo trascender.

A la ofensiva, Giménez no tuvo tantas oportunidades frente al arco y eso no es su culpa, pero tuvo al menos dos claras en los últimos dos partidos que no supo resolver.

A los entrenadores argentinos Gerardo Martino y Diego Cocca, Giménez no los convencía porque no es delantero muy asociativo y no genera sus propias jugadas. Lozano, sin decirlo, probablemente lo había relegado y le había dado la titularidad a Henry Martín por ese motivo.

Después de lo que pasó en Copa América, es muy probable que el capitán del América retome ese puesto como titular.