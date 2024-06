Habla el PAN del resultado de los comicios de Monclova

A 10 días de realizados los comicios, el Partido Acción Nacional habló sobre el resultado de la contienda.

El vocero del Instituto político, Alfonso Garza, en rueda de prensa agradeció el apoyo brindado por panistas y monclovenses al proyecto de Mario Dávila Delgado.

Señaló que el organismo es democrático y reconoce el resultado de las elecciones. Las acepta porque son las decisión de los ciudadanos.

Dijo que los poco más de 14,000 votos obtenidos por el candidato del PAN, son la muestra de respaldo y apoyo de los electores.

Dijo que no fue el resultado que hubieran querido, pero señaló que se realizó un trabajo honesto e intenso de campaña política para convencer al electorado.

Agregó que se quedan con la conciencia tranquila porque se trabajó de manera honesta.

Sobre funcionarios municipales y militantes panistas que abandonaron al partido a mitad de campaña, dijo que no eran verdaderos militantes.

“A mitad de un juego de fútbol no te puedes quitar la camiseta y decir 'ya no quiero jugar con ustedes, me voy al otro equipo'. No es ético” citó como ejemplo.

Señaló que se aplicarán los estatutos del partido y causarán baja quienes abandonaron al instituto político.

Agregó que seguramente no regresarán, y si lo hacen quedarán fuera.

A su vez la secretaría general del PAN en Monclova manifestó que la declaración pública de esos militantes, de apoyar al candidato de otro partido representa la baja automática de Acción Nacional, de acuerdo a sus estatutos.

Alfonso Garza señaló que el presidente municipal Mario Alberto Dávila Delgado dejará la administración con la frente en alto.

Dijo que los valores y principios de honestidad del Alcalde son un ejemplo que se debe preservar en Acción Nacional.

Yolanda Acuña Contreras a su vez indicó que el PAN será un partido político crítico.

Manifestó que dejarán a la Presidencia Municipal de Monclova equipada, con patrullas, con vehículos utilitarios, con unidades para Protección Civil, camiones de basura, equipo de maquinaria pesada y una economía sana y sin deudas.

Expuso que saben lo que dejan en la presidencia municipal, y señaló que son herramientas para seguir sacando a Monclova hacia adelante.

Sostuvo que quieren que la ciudad progrese, aunque el gobierno en el poder local sea de otro partido.

Por eso, indicó, serán críticos de la administración municipal.