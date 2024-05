Guerreros de Oaxaca vencen en Veracruz a El Águila

Juniel Querecuto detonó jonrón con uno abordo que quebró el empate en la décima entrada y Guerreros de Oaxaca derrotó a El Águila en el primer juego de la serie en el Estadio Beto Ávila.

Veracruz anotó la carrera de la quiniela en la primera entrada, un lanzamiento descontrolado de Mirada, le permitió anotar a Gustavo Núñez que se embasó por doblete al izquierdo, 0-1 la pizarra.

La tribu zapoteca le dio la vuelta a la pizarra en el segundo rollo, con un ataque de seis carreras, coronado por un jonrón al derecho de Juniel Querecuto con Alexi Amarista a bordo, 6-1 la pizarra.

Oaxaca aumentó la ventaja en el cuarto capítulo, Juniel Querecuto atizó línea de hit al derecho y remolcó a Jorge Flores, 7-1 la pizarra.

En el quinto capítulo, Guerreros sumó una carrera más, Jerar Encarnación conectó batazo de cuatro esquinas por el jardín derecho, 8-1 la pizarra.

El Águila se sacudió la blanqueada en la quinta entrada, con un out, en la cuenta de dos bolas, un strike, Alex Liddi detonó un jonrón solitario al derecho, 7-2 la pizarra.

El Glorioso despertó en el sexto capítulo, Connor Panas prendió el ataque con un triple al derecho y remolcó a Herlis Rodríguez, después Edwin Espinal rodó al cuadro y en la jugada Panas pisó la registradora, después con corredores a bordo, Jesús “Cacao” Valdez conectó “tubey” productor al central y mandó al plato a Alonso Gaitán y Espinoza, 6-8 la pizarra.

Nuevamente Veracruz atacó el pitcheo oaxaqueño en el séptimo rollo, por la vía del poder, con un bola, un strike Connor Panas detonó un cuadrangular solitario entre central y derecho, 7-8 la pizarra.

Guerreros puso tierra de por medio en la novena entrada con dos carreras más, Yariel González conectó jonrón al derecho y se llevó por delante a Encarnación. 7-10 la pizarra.

El Águila buscó meterse al juego en el noveno capítulo, con un out, Alonso Gaitán detonó cuadrangular solitario al central, después con corredores en segunda y primera, Alex Liddi dio línea de hit al central y mandó a los corredores emergentes Iván Chávez y Carlos Arellano, 10-10 la pizarra, juego nuevo en el Beto Ávila.

En la décima entrada, Oaxaca quebró el empate, Juniel Querecuto detonó su segundo jonrón del juego, ahora con Jorge Flores abordo, 12-10 la pizarra.

El Glorioso no dejó de luchar, en entrada diez, con un out, Alonso Gaitán elevó de sacrificio al derecho y en pisa y corre, Herlis Rodríguez timbró la carrera once, pero no fue suficiente para remontar.