Guerreras peligran en casa ante Tigres

as Guerreras son uno de los dos equipos de la Liga MX Femenil, que todavía no han saboreado las mieles del triunfo en el Apertura 2024. Este domingo buscan hacerlo ante un peligroso rival, como son las Tigres de la UANL.

El duelo dominical arrancará en punto de las 19:00 horas en el Estadio Corona, teniendo a la poblana Ana Cristina Guarneros Lezama, como juez principal del encuentro, asistida en las bandas por Daniel Alberto Picazo Soto y Mauro Arturo Chaltel Rosas. Como cuarta árbitra fungirá Itzel Hernández Fuentes.

La campaña pasada en el "Volcán", las Amazonas no tuvieron piedad de las albiverdes y las golearon 7-1, descontando por la causa lagunera, Michel Ruiz. Hace un año, precisamente en la jornada 7 del Apertura 2023, las felinas las masacraron 0-7 en el TSM.

En la jornada 17 del Clausura 2023, las de la Comarca sufrieron su peor goleada en el circuito rosa del balompié mexicano, cuando en el Universitario de San Nicolás de los Garza, las locales les ganaron con un escandaloso marcador de 9-0.

Como local en la presente campaña, el Santos Laguna Femenil suma tres duelos, con par de derrotas 0-2 ante Toluca y 0-3 contra el Atlas, además de un empate 0-0 frente al Atlético de San Luis, sin todavía marcar gol a favor.

EMOCIONADA POR DEBUT

El pasado fin de semana en la capital del país, Mayté Valle, debutó con las Guerreras, en el revés sufrido ante las Celestes de la Cruz Azul en las instalaciones de La Noria, uniéndose a un selecto grupo de juveniles como Frida Cussin, Paulina Peña, Yessenia Novella, Michel Zapata, Aida Cantú, Arlett Casas y Nicol de León, en lo que respecta a apariciones en la Liga MX Femenil con la playera albiverde.

"Sigo muy emocionada por mi debut. Veo todos los mensajes de la gente que me ha acompañado en este proceso y la verdad es que me sigue llenando de emoción. Toda esta semana he repetido el partido y es un sentimiento muy bonito", dijo de su aparición con el primer equipo.

Recordó que estaba calentando en los últimos minutos del primer tiempo, cuando el preparador físico se le acercó para indicarles los cambios para el segundo tiempo, pero todavía no mencionaban su nombre, pero instantes después le dijo que acelerara los trabajos porque se venía su debut, por lo que se llenó de una emoción tan grande que hasta le faltaba el aliento.

"De pequeña, en una ocasión vine a jugar un partido amistoso en las canchas alternas del TSM y nos dieron un tour; tengo una foto con mi hermana en una de las cabeceras del Estadio Corona; este es el primer estadio que conocí. Desde ese día supe que en algún momento iba a volver aquí y formar parte de este club, platicó la tamaulipeca de su primer acercamiento con Santos Laguna".