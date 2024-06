Guardia Nacional se encarga de la seguridad de Madero, afirma alcalde Jonathan Ávalos

La Guardia Nacional se está haciendo cargo de la vigilancia en el municipio de Francisco I. Madero, aseguró el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, quien reiteró que se mantendrá en su posición de retirarse del Mando Único.

Fue mediante la red social de Facebook que el edil manifestó que la “supuesta problemática” que hay con los policías se trata de “un show” mediático y de los del “otro partido” para presionarlo para que regrese al Mando Único y el “amotinamiento” de los policías fue incitado por cinco policías, los cuales serán dados de baja, ya que así se estipula en el Código Municipal. El resto podrá reintegrarse a sus funciones para patrullas con la Guardia Nacional.

Con relación al cese de las funciones del director, Darío Calvillo Montoya, el presidente municipal manifestó en su transmisión que él no lo destituyó, sino que fue el Estado quien se lo llevó, lo que dijo se incurre en una violación a la ley, ya que esa es una facultad única y exclusivamente del alcalde y el Cabildo, quien es quien se encarga de nombrar o dar de baja al titular de la Policía.

“Desafortunadamente, llegaron elementos de la Policía Estatal y son los que se lo llevan (al director de la Policía), no me entregaron ningún oficio, nada más le dijeron que ya se fuera a trabajar al estado, pero en realidad es una violación flagrante a la ley porque el único que lo podía destituir, pues era yo, el presidente municipal. Ellos mismos se lo llevan y ellos mismos están actuando y violentando la ley y yo qué hice, pues inmediatamente, pues tomé cartas en el asunto y envío mi oficio como corresponde a la Guardia Nacional para que desde ese día se hiciera cargo”.

Afirmó que no está descuidada la seguridad pública en el municipio, ya que repitió que la Guardia Nacional es quien está patrullando, incluso aseguró que la ciudadanía se sentía más segura que con otras corporaciones policíacas y que él está “contentísimo” de que esa institución apoye al municipio en las labores de vigilancia.

“Todo fue un show mediático y lo que tratan de hacer es presionarme para que regrese el Mando Único, ahora con tener Guardia Nacional no quiere decir que no nos vayamos a coordinar, claro que está en la ley que, aunque pongamos a un mando de la Guardia Nacional vamos a coordinarnos con el Estado, con la Federación porque así lo manda la ley, solamente que tenemos la autonomía por ley para nosotros decidir quién va a ser nuestro comando aquí en Francisco I. Madero y la Guardia Nacional se queda y vamos a trabajar con ellos y los policías que no quieran trabajar simple y sencillamente que nos deje su renuncia y los policías que quieran trabajar ahorita van a salir a patrullar junto con la Guardia Nacional”.