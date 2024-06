Guadalupe Taddei niega acusaciones de Xóchitl Gálvez de filtrar información de la elección

La excandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, acusó durante una entrevista a Reforma, a Guadalupe Taddei de haber filtrado los resultados de Conteo Rápido a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión el pasado 2 de junio.

Gálvez consideró confuso la manera en la que avanzó el proceso del conteo rápido y el PREP y la forma en la que se fueron anunciando los posibles resultados y estimaciones en diferentes medios.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral respondió negando tal filtración.

Durante una entrevista con Manuel Feregrino, Taddei pidió cuidado con las declaraciones y el entendimiento de los conteos. Según Taddei a las 7 de la tarde se autorizó a los medios hacer públicos posibles resultados y conteos. Por su parte, el INE entregaría resultados entre las 10:00 pm y las 11:00 pm.

"A las 11:50 salió el INE no solamente a dar el ejercicio de la elección presidencial, sino el de la integración del Congreso de la Unión. Me parece totalmente sinsentido afirmar que el INE, o intentar posicionar que el INE no cumplió con el ejercicio y con los tiempos establecidos".

"¿El INE cumplió? Sí, ¿el INE entregó los resultados en tiempo? Sí, la Presidencia al transmitir esta información estuvo siempre acompañada de un notario de Ciudad de México que da fe de qué cosas se hacen de acuerdo al procedimiento, el cual marca que no se puede entregar información por ninguna otra vía a ningún otro medio que no sea al país, así se estableció, así fue tomado. No hay ni un resquicio por donde intentar posicionar [algo] distinto".

Para Taddei, las declaraciones de Gálvez vienen de una mal información de lo que realmente sucedió. Asimismo, negó rotundamente que se haya filtrado la información a la presidencia de México.