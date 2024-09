Gracias, pero adiós, Andrés Manuel…

La última vez que platiqué con el Presidente de la República fue cuando él todavía no tenía semejante investidura. Era candidato presidencial por tercera ocasión y ocurrió el 21 de marzo de 2018, tres meses y medio antes de que ganara los comicios. Desayunamos con él algunos colegas y funcionarios de la empresa para la cual trabajaba en aquel entonces. Hubo algo de beisbol, elogios muy generosos sobre mi padre, Manuel, y acerca de aquel unomásuno que fundó y dirigió al final de los años setenta y hasta finales de los ochenta. Risitas. Ojos entrecerrados, medía a los comensales. Imponía. Y se imponía. Muchas tablas. Mucho colmillo. Ya estaba muy corrido, una 4x4. Torero. Control absoluto de los tiempos y el escenario. Puyas. Carcajadas. López Obrador siendo Andrés Manuel, Andrés Manuel siendo López Obrador.

Más tarde, ahí mismo, en un foro adecuado para tal fin, Azucena Uresti, Carlos Marín, Jesús Silva Herzog-Márquez, Carlos Puig, Héctor Aguilar Camín y yo le hicimos una entrevista colectiva -la primera de ese tipo en dicho proceso electoral-, la cual se transmitió por Milenio Televisión. El ejercicio político-periodístico fue un fenómeno: nada más en Facebook tuvo 1.8 millones de reproducciones. Los otros dos candidatos que pasaron por esa licuadora de preguntas durísimas, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, acabaron vapuleados. Andrés Manuel se fue como si nada, sacudiendo el polvo de los hombros, encaminado y catapultado hacia una sonora victoria. Un adelanto de su sexenio: hiciera lo que hiciera, dijera lo que dijera, seis o siete de cada diez mexicanos lo aprobarían.

Aquel día sintió que salía en hombros, pero también se exhibió. Ahí, el candidato López Obrador dijo que no estaba obcecado con ser presidente de la república "para terminar siendo un presidente mediocre". Eso dijo. Y ahí nos dio una muestra clarísima de todo lo contario, de que sí estaba muy obsesionado con el poder absoluto: "No quiero pasar a la historia como San Anna, como Porfirio Díaz; no quiero ser como Salinas, no quiero pasar a la historia como Calderón, no quiero pasar a la historia como Peña Nieto, quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero (decía, con una pose rara, no sé si defensiva o soberbia, cruzado de brazos por todo lo alto); y como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y no es ego".

Ah, caray. Quería ser Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas, pero no era ególatra. No pudo tener todo el poder, hasta que Claudia Sheinbaum lo consiguió en las urnas y él lo usufructuó indebidamente durante estos meses postelectorales. Hizo muy mal. Me pareció, políticamente, una grosería, una falta de respeto a la Presidenta Electa, a quien acorraló como un depredador que lanza tarascadas en su lecho de muerte. Una foxiada, una calderonada.

Y bueno, dejar a su hijo Andrés Manuel López Beltrán como Secretario de Organización de su partido, que en realidad es su movimiento político, en un arrebato de postrero nepotismo, fue de pésimo gusto. Fue de lo más macho y priista que he visto en mucho tiempo. "Ahí te lo dejo, para que te vigile, Presidenta, él sí va a cuidar mi legado".

En fin, Andrés Manuel, gracias por (prácticamente) haber exterminado al PRI y aislar a sus personeros. Bueno, menos a Bartlett, el hombre del fraude electoral en 1988 contra un compañero (Cuauhtémoc Cárdenas), contra su propio movimiento. Pero vuelvo: gracias por acabar con el PRI. No es sarcasmo. De verdad, muchas gracias, fueron décadas de agravios, de insolencias, de represiones, de exilios, de cárceles, de desfalcos, de asesinatos, de desapariciones.

Gracias, también, por atender a los pobres, a muchos de los más desposeídos, luego de tanto olvido priista que generó siete décadas de contrastes sociales.

Perdón, pero no encuentro nada más qué agradecerle. Ande, vaya en paz, Andrés Manuel, su misa ha terminado, pero no hace falta que regrese. Adiós.