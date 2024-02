'Gómez Palacio no solapará a ningún mal policía'

La alcaldesa Leticia Herrera habló de los hechos tras los cuales la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), informó sobre la detención y vinculación a proceso de tres elementos de la Policía Municipal y uno de Tránsito Municipal por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, extorsión y robo agravado, cometidos en la ciudad de Gómez Palacio el 4 de febrero.

"Unos malos elementos que estaban dentro de nuestra corporación; como existen en todas las corporaciones del país, porque si todos fueran excelentes pues ¡qué barbaridad! Sería otro México", dijo la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, durante la sesión de Cabildo de este jueves.

La edil prefirió que fuera el secretario del ayuntamiento, Vicente Reyes, quien abordara el tema, el cual ya es del conocimiento público.

"Se vieron inmiscuidos tres elementos de la Policía Municipal y un elemento de Tránsito, desgraciadamente el asunto todos lo conocen y termina mal pero es muy importante tomar en cuenta lo siguiente; el ayuntamiento, a través de la señora presidenta, no había querido hacer todavía ninguna declaración, porque realmente las investigaciones corresponden a la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía, y ahora ya el juzgado de control a través del Poder Judicial, ya tenemos ahorita los datos y antecedentes suficientes para poder tocarlo dentro de lo que podemos decir", expuso el secretario.

Reyes aseguró que los 4 elementos fueron detenidos por la Policía Municipal en un operativo conjunto con elementos de la Policía Estatal.

"Los elementos fueron detenidos en un operativo conjunto con nuestra propia policía municipal y elementos de la Fiscalía, concretamente la policía investigadora de delitos, y fueron presentados ante el Ministerio Público en calidad de detenidos, para que se determinara la responsabilidad que de ahí pudiera derivar", comentó.

Aseguró que la Fiscalía integró la carpeta, que fue remitida a un juez de control de la ciudad de Durango, con el resultado de que el juzgado los vincula y encuentra elementos suficientes para poderlos vincular a proceso y están ahorita detenidos e internados en el Cereso Número 1 de la capital del Estado por la responsabilidad que resulte y en calidad de responder al delito o a los delitos que en un momento dado el juzgado determine que son imputables a estas cuatro personas.

Recordó que el pasado miércoles la Fiscalía del Estado de Durango hizo una presentación de los 3 elementos de Policía y de un elemento de Tránsito.

"No podemos hablar más al respecto porque en este momento están vinculados a proceso y todavía no hay una declaratoria de culpabilidad. Todavía no hay una sentencia, en este momento siguen siendo presuntos", enfatizó Reyes.

Comentó que las autoridades municipales están ahorita esperando la resolución que el juez va a emitir en su momento.

"Creemos que el juez tiene demasiados elementos para poder pronunciarse como todos lo esperamos", comentó el secretario del Ayuntamiento.

Dijo que los elementos mencionados, como es de esperar, fueron dados inmediatamente de baja por órdenes de la alcaldesa, Leticia Herrera, ya siendo detenidos.

"Inmediatamente procedió nuestra policía a asegurarlos e inmediatamente fueron dados de baja, obviamente boletinados en el Sistema Nacional para que este tipo de personas no puedan trabajar en estas funciones que tengan que ver con la seguridad", indicó al Cabildo.

¿Y EL DIRECTOR?

El regidor morenista, Armando Navarro, preguntó el estatus que guarda actualmente el director de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Iván Torres, ante lo cual el secretario del ayuntamiento, Vicente Reyes, respondió que aunque Torres fue en su momento detenido también y presentado ante la autoridad correspondiente, no hubo elementos suficientes para vincularlo a proceso y que Torres se encuentra en este momento arreglando la situación jurídica para poder ser reintegrado a su trabajo en el Ayuntamiento de Gómez Palacio.

El secretario del Ayuntamiento no pudo establecer si se reintegrará como director de la Policía, ya que esa es facultad de la alcaldesa, Leticia Herrera, y también especificó que ningún funcionario está exento de que se le realicen señalamientos en su contra, teniendo a su vez oportunidad de defenderse.

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, comentó que ella no se había pronunciado todavía respecto al caso de los 4 elementos por ser respetuosa de los procesos que se llevan y hasta no tener el conocimiento de cómo están las cosas.

"Lo único que sí les quiero garantizar, compañeros regidores y regidoras, al pueblo de Gómez Palacio, a los medios de comunicación, es que no lo voy a permitir. No soy de las que hace escándalo ni parapeto ni nada, pero inmediatamente la Policía Municipal los entregó y ahí están. Aquí en el municipio no voy a permitir que un policía agreda. Así como se les ha apoyado (a los policías), así también les va a ir como en feria y si les dan 50 años, por mí que les metan 100 pero no lo voy a permitir, de ninguno", declaró la alcaldesa Leticia Herrera Ale.

Comentó que ha estado realizando rondines en la noche y ha sido acompañada por varios directores municipales.

"Aquí nosotros mismos los entregamos y así es. Por eso no había dado yo ninguna declaración, porque luego nos ganan las pasiones, los sentimientos y el coraje", aseguró la alcaldesa.

La presidenta municipal refirió que Gómez Palacio tiene buenos números en materia de seguridad y que no es el Ayuntamiento quien los pone.

"Los números en seguridad y las felicitaciones del Mando Especial no los ponemos nosotros y les guste o no les guste, les duela a no les duela, es una ciudad segura y no como hace 3 años, que no sabía la gente ni a qué hora salir de la calle y no hablo del 2012, estoy hablando de hace poquito, ya que no había un control de seguridad para que la gente pudiera salir a la calle tranquilamente y menos los operativos que se están haciendo todas las noches a partir de jueves a domingo con todas las instituciones de seguridad: Guardia Nacional, Mando Especial, la Policía Municipal Estatal, todos", enfatizó Herrera Ale, quien aseguró que no se solapará a nadie.

"Nos tocaron estos malos elementos que ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y no vamos a solapar absolutamente a nadie. No voy a permitir que los policías extorsionen y hagan de las suyas", señaló.

Al término de su intervención, la alcaldesa recibió una felicitación por parte del coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo, Yahir Vitela, por la actuación de su gobierno: "Que bueno que aquí hay una respuesta inmediata".

ANTECEDENTE

El pasado 20 de febrero, El Siglo de Torreón publicó que la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó sobre la detención y vinculación a proceso de cuatro sujetos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, extorsión y robo agravado, cometidos en la ciudad de Gómez Palacio a inicios de este mes.

Se trata de José Luis "N", Ramón Gerardo "N", David Eduardo "N" y Esteban Alejandro "N", quienes se desempeñaban como elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron cerca de las 20:00 horas del pasado 04 de febrero del año en curso, cuando se tomó conocimiento de una persona sin vida, identificada como Kevin Patrón Hernández de 30 años de edad, con domicilio en la Delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México.

La víctima se encontraba a bordo de una camioneta Nissan NP300, color blanco con caja refrigerada, sobre la carretera 49, en el tramo Gómez Palacio - El Vergel. Se informó que previamente, la unidad fue detenida por los policías, quienes viajaban en una patrulla de dicha corporación, bajo el pretexto de una revisión.

Presuntamente el hoy fallecido y su padre fueron golpeados por los ahora detenidos, quienes los despojaron de sus teléfonos celulares y el dinero en efectivo.

Se informó que también se contactaron con sus familiares, a quienes exigieron la cantidad de 50 mil pesos para su liberación, cantidad que fue depositada. La causa de la muerte del joven fue debido a los múltiples golpes que recibió durante la detención ilegal.

Finalmente, mediante una orden de aprehensión, se logró el aseguramiento de los individuos, quienes ya fueron vinculados a proceso y se encuentran detenidos en el Centro de Reinserción Social Cereso número 1 de la ciudad de Durango.