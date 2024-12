Gobierno federal se autoengaña con Criterios Generales de Política Económica: diputado Marcelo Torres

El diputado federal por Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, cuestionó el endeudamiento que Morena y sus aliados aprobaron para el gobierno federal para el 2025 el cual asciende a un billón 733 mil 430.7 millones de pesos, mismo que, si bien implica una reducción con respecto al presente año, no deja de significar un incremento en los pasivos.

Sin embargo, lo más delicado es que los criterios generales de política económica en los que se basa están completamente alejados de la realidad: “pongámoslo de esta manera cuál ni vamos a crecer al 3% cuál ni el tipo de cambio estará en 18.70 pesos por dólar en promedio; están jugando al autoengaño o a engañar a la ciudadanía qué es su deporte habitual el caso es que al final el endeudamiento será mayor con relación al PIB que el 1.7% que están estimando”, dijo.

Destacó que las empresas paraestatales destinadas a la generación y distribución de energía siguen siendo altamente improductivas, lo que las convierte en un lastre para las finanzas públicas del país, pues indicó que para Pemex se estima una deuda de 143 mil 403.7 millones de pesos, mientras que para la Comisión Federal de Electricidad se autorizan otros 10 mil 27 millones de pesos.

"Son un barril sin fondo, pésimamente mal administradas y de alto riesgo para las personas y el medio ambiente", expresó.

Señaló que, si bien es cierto que la deuda crecerá a un menor ritmo que este año, también es cierto que no va a dejar de crecer y si se va a convertir en un obstáculo para el desempeño económico de México.

"Aunque las autoridades menosprecian las disminuciones en la perspectiva de calificación crediticia que recientemente han anunciado las empresas calificadoras es un aviso que la ciudadanía debe tener en cuenta y que seguramente está pesando en la posibilidad del atracción de inversiones para el país. Eso también ratifica la posibilidad real de crecimiento de la economía que insisto no porque así me guste sino porque es lo que han estimado los expertos no alcanzará el porcentaje estimado por el gobierno federal”, manifestó el legislador federal.