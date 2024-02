Gobernador decidirá adhesión a IMSS- Bienestar: SSC

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, declaró que será el gobernador Manolo Jiménez Salinas quien defina si la entidad se adhiere al IMSS-Bienestar como parte de la federalización del sistema de salud para el Bienestar, impulsada por el gobierno federal.

"Ese tema lo trae el señor gobernador con el director nacional del IMSS Zoé Robledo, pero yo creo que ese es un tema que lo traen ellos", dijo.

-Pero, ¿desde su punto es viable?, se le preguntó.

-Pues es que yo, la realidad ahorita tenemos toda la suficiencia. Como lo comento, son decisiones que se toman a nivel estatal.

A mediados del mes pasado, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que 23 estados del país están operando con IMSS-Bienestar, con lo que se garantizan los servicios de salud para 53.2 millones de personas sin seguridad social. Con este esquema, se transfirieron 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud.

El funcionario federal dijo que se hizo una inversión histórica superior a los 103 mil 714 millones de pesos, misma que se destinó a rubros como abasto, equipamiento, rehabilitación de unidades, obra nueva, basificación de personal sanitario, contratación de médicos especialistas, servicios generales así como consumo de bienes y servicios médicos de apoyo.

Por otro lado, el secretario de salud de Coahuila dijo que la semana pasada estuvo en la Ciudad de México y que se abordó el tema del adeudo que dejó al estado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por concepto de insumos y medicamentos.

"Ahora que estuvimos allá, quedaron de enviarnos lo que faltaba de estos insumos que no se entregaron, lo que sucede es que el Insabi te dice: 'tienes tres, cuatro partidas al año de insumos', nosotros hacemos la solicitud de los insumos, de medicamentos, de material de curación pero no llega inmediatamente, llega al mes, a los dos meses pero sí han estado surtiendo", apuntó. Indicó que la Federación les aseguró que les entregarán los insumos y las medicinas de forma regular "para no estar batallando con carencias". En la pasada administración estatal, se informó que el adeudo era de 82 millones de pesos.