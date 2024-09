Gerardo Fernández Noroña responde a Lilly Téllez

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió a las recientes declaraciones de la senadora panista Lilly Téllez, quien lo calificó de “bellaco” durante una sesión clave sobre la reforma al Poder Judicial. Noroña acusó a Téllez de intentar aprovechar la controversia para capitalizar la atención y popularidad que él ha ganado en las redes sociales.

La situación se desató cuando Téllez hizo el comentario despectivo en pleno debate, lo que rápidamente la convirtió en tendencia en las redes sociales. La expresión generó una avalancha de reacciones, incluyendo numerosos memes y comentarios virales.

En su intervención, Noroña destacó que, aunque preferiría no entrar en polémicas personales, considera que el comentario de Téllez es un intento oportunista de aumentar su visibilidad pública a expensas del conflicto.

Según Noroña, este tipo de tácticas buscan desviar la atención de los temas importantes y centrarse en la controversia como un medio para ganar relevancia en un entorno político y mediático muy competitivo.

“Se ha querido montar en mí para hacerse publicidad y le salió el tiro por la culata. Se quiso pasar de la raya y lo que le ha sucedido, de lista y se le ha revertido terriblemente”, comentó el presidente de la Mesa Directiva.

Dijo que en los últimos días, "me moría yo de la risa, y me muero de la risa con todos los memes y las canciones y que ‘Me enamoré de un bellaco’, ¡no, no, no!", señaló Fernández Noroña.

Lilly Téllez lo llama "bellaco"

Durante su llamado al estrado, Noroña dirigió la palabra a la senadora con un tono que ella consideró despectivo: “María del Carmen Téllez hasta por 5 minutos y la ¡reforma va!”; Lilly Téllez, percibiendo esto como una falta de respeto, reaccionó cuestionando, “¿cómo se llama el bellaco que preside esta mesa?”.