Georg Friedrich Händel y el himno de la UEFA Champions League

El estadio londinense de Wembley, con capacidad para 90 mil espectadores y considerado como la catedral del futbol, recibirá este sábado al Real Madrid y al Borussia Dortmund, clubes que disputarán la final de la UEFA Champions League 2023-2024. La fiesta está lista. Los 22 jugadores saldrán al campo con el sueño de levantar la llamada “orejona”. Y antes del silbatazo inicial, el himno del torneo cubrirá con toda su sonoridad al inmueble, en una noche que promete tornarse mágica.

El himno oficial de la UEFA Champions League fue creado por el británico Tony Britten, en 1992. El compositor adaptó una obra de Georg Friedrich Händel: Zadok the Priest (1727), himno creado para la coronación del rey Jorge II. La obra es esencial para la corona británica, pues ha sido cantada antes de la unción del soberano en las ceremonias de coronación. Es en toda su extensión un himno británico.

Estas características fueron clave para que Britten tomara de referencia a la obra de Händel. Una vez que el arreglo se convirtió en el himno de la Champions League, este fue interpretado por la Royal Philharmonic Orchestra y el coro de la Academy of Saint Martin in the Fields en un estudio de Islington. La obra de Britten está escrita en los tres idiomas oficiales de la UEFA: inglés, francés y alemán. Su duración es de tres minutos, cuenta con dos estrofas y estribillo.

Si la obra de Händel late desde el corazón británico, la adaptación de Britten se ha tornado más universal. Los medios de comunicación han propiciado su difusión. Hoy en día está disponible en redes sociales, incluso puede usarse para crear historias en TikTok. El niño que sueña con pisar un campo de futbol, también sueña con cantar el himno en una final de Champions.

EL COMPOSITOR

Tony Britten es graduado del Royal College of Music. Durante los primeros años de su carrera trabajó en el teatro como director musical. Estuvo a las órdenes de Cameron Mackintosh y fue supervisor musical en proyectos como Godspell, The Rocky Horror Show y Oliver! Más adelante, hizo lo propio en el Teatro Nacional de Londres como arreglista y director musical.

Dio su paso siguiente en el cine. Fue el creador de la banda sonora de Robocop (1987), cinta dirigida por Paul Verhoeven y Mole’s Christmas (1994), de Martin Gates. Además, escribió y dirigió Bohéme (1999), película basada en la famosa ópera de Giaccomo Puccini.

Sobre el himno de la Champions League, Britten compartió en una entrevista con la BBC que, en su momento, se trató de un trabajo más. Era el año 1992 y una agencia de marketing le había informado que la UEFA tenía planes de renovar la entonces llamada Copa de Europa y crear la Champions League.

“La UEFA quería que esta competición tratara sobre lo mejor del fútbol y no sobre lo peor y dijo que debían tener un himno. El Mundial de Italia acababa de contar con los tres tenores, por lo que la música clásica era todo el espectro”, le indicó al medio británico.

Britten, fanático del club londinense Crystal Palace, reunió una lista de himnos clásicos y se las mostró a los funcionarios de la UEFA. Zadok the Priest, de Händel, les llenó los oídos. Pero a pesar de la adaptación, Britten refutó a quienes dicen que la melodía de su himno pertenece a Händel. Aseguró que sólo se trata de la primera frase. La misión era que la letra debería estar escrita en alemán, francés e inglés. Entonces se le ocurrieron superlativos: el más grande, los maestros, el evento principal y los campeones.

En ese entonces no se divisaba la transcendencia que tendría el nuevo himno de la Champions League. Durante estos 32 años ha sido interpretado por figuras como los tenores Andrea Bocelli, Jonas Kauffman y Juan Diego Flores, el pianista Adam Gyorgy, el dúo de chelistas 2Cellos, la cantante Mariza, entre otros.

SOBRE ZADOK THE PRIEST

En entrevista con El Siglo de Torreón, Ethan Eager, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT) y del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), destacó la letra en la obra de Händel. Se trata de una traducción de la antífona (forma musical y litúrgica cristiana) Unxerunt Salomonem, que a su vez deriva del relato bíblico de la unción de Salomón por el sacerdote Sadoc.

Sadoc el sacerdote y Natán el profeta ungieron rey a Salomón. / Y todo el pueblo se regocijó y dijo: / ¡Dios salve al Rey! ¡Larga vida al Rey! ¡Dios salve al Rey! / Que el Rey viva para siempre. Amén. Aleluya”.

Si Händel fue capaz de dotar al Reino Unido de una música propia, Britten (sin proponérselo) hizo lo mismo para los amantes del balompié. Un himno barroco hecho para coronar a un rey, convertido en un himno de futbol para coronar al campeón de Europa.