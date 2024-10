General Cepeda se queda sin estación de Bomberos

En el tintero se quedó lo que sería la Estación del Cuerpo de Bomberos de General Cepeda, señaló el alcalde Pablo Salas Aguirre.

Y es que según indicó, desafortunadamente no hubo el recurso, está el anteproyecto, por lo que espera que pueda concretarlo la próxima administración municipal, a la cual se le entregará con la esperanza de que se pueda llevar a cabo.

“El tema de lo que es la tenencia de la tierra, y el tema de lo que es el presupuesto, que decidimos mejor invertir en un tema de mercado municipal, pero que tampoco se pudo dar al tema de los bomberos”, expuso.

No obstante, mencionó que por lo pronto se cuenta no con una estación tal cual, pero al menos hay una instalación que cuenta con personal, así como un poco de infraestructura, no exactamente como una estación similar a las que cuenta Saltillo, pero al menos es funcionable con ambulancia, por lo que se tiene la capacidad de acudir como primeros respondientes en una emergencia.