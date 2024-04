Genera interés a empresarios reunión informativa sobre el Puerto Verde en EP

Morris Libson Valdez, presidente del consejo de desarrollo económico de Eagle Pass, señaló que hay mucho interés e incertidumbre con relación al proyecto privado denominado Puerto Verde, que consta de un cruce comercial y otro ferroviario.

"El proyecto de Puerto Verde, no solo es un puente internacional de ferrocarril nuevo; sino que, conjuntamente con ese, lleva un puente internacional comercial, para la carga, para tráileres", indicó el empresario.

Señaló que este martes inician una serie de reuniones informativas para la población de la ciudad de Eagle Pass y el condado de Maverick, específicamente con relación a la vía ferroviaria y el cruce internacional de ferrocarril.

Es el departamento de Transporte de Texas el que inicia con estas audiencias públicas, especialmente de interés para la gente que esta en lo que será la trayectoria para esta vía del ferrocarril, que termina con un puente internacional que cruzaría hacia Piedras Negras, hacia Coahuila.

Recordó que este martes, habrá dos audiencias presenciales, una a las 11:30 horas y la segunda a las 18:00 horas, ambas en el centro de Convenciones de Eagle Pass y el martes 23 de abril, habrá otra audiencia pero. esta será virtual y considero que la de este martes 16 de abril estará concurrida.

"Mucha gente tiene muchas dudas, muchas preguntas. Inclusive como habrá gente a favor, creo que habrá gente en contra", indicó Libson Valdez. Señaló que el puente del ferrocarril, a los gobiernos municipales y del condado en Eagle Pass y el condado de Maverick; no es mucha la afectación para ellos, porque ellos no tienen ningún ingreso como no lo tienen ahorita del puente ferroviario que ya existe.

Indico que de más interés, tanto para el condado de Maverick como para la ciudad de Eagle Pass, es el puente internacional para el tráfico comercial, pues a la ciudad le quitaría carga comercial al Puente Internacional número II.

También refirió que, este martes habrá gente interesada en conocer como se afectaría su área; aunque indicó que tiene conocimiento de que ya se tiene adquirida todo el derecho de vía para la vía del ferrocarril, hasta llegar al río Bravo.