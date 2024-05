Ganamos el debate y vamos a ganar la elección: Alejandro Mata

Atendiendo la invitación del Colectivo "Voluntad Ciudadana", el candidato de Morena por el Distrito 10, Alejandro Mata Valadez, dio a conocer los pormenores de su campaña, así como su participación en el debate el día 09 de mayo.

El aspirante a legislador refirió que se ganó el debate, al decir que se mantuvo propositivo y al margen de los ataques. Así mismo, subrayó que le hubiese gustado un debate presencial como se hizo en Durango, Capital, ya que dijo, que el formato en el que participó fue en modo virtual.

Añadió, que a pesar de que no se presentaron dos de los cuatro aspirantes a la diputación local, aun así agradeció el ejercicio democrático: "Ya que le da claridad a la ciudadanía acerca de las propuestas, luchas y proyectos de cada abanderado". Sentenció que los ausentes fueron; Daniel Santoyo, de la coalición PRI - PAN - PRD, así como Sanjuana Aguirre, representante del PT. "Me hubiera gustado que estuviera el candidato de Xóchitl, desconozco el motivo por el que no acudió, ya que creo que hubiera sido importante escucharlo, en su caso perdió por default, era importante que asistiera para contrastar con él, ya que la lucha es con el PRIAN", añadió.

Por otro lado, mencionó que por el bien de todos va a legislar escuchando a la ciudadanía, "Vamos a meter mano al tema de la ley del agua en el Estado, la distribución tiene que darse de manera más justa, nuestros campesinos y la gente del campo requieren mayor inversión".

Afirmó que va a luchar para que el área rural de Gómez Palacio le vaya mejor, no solo en lo jurídico, sino en la asignación de recursos, "Se tiene que resolver temas inmediatos como el desabasto del agua, seguridad y desarrollo social, ya que es fundamental para qué sé dé la prosperidad compartida", aseguró que no le puede ir bien a un solo sector, ya que va de manera conjunta.