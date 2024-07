Fuera de Juego

La pasión del futbol mexicano reinició el pasado 5 de julio, cuando en el Puebla-Santos el silbatazo dio comienzo al folclor de la Liga MX, misma que fue pausada para enfrentar la “molerisima” Leagues Cup, un torneo binacional que solamente deja derrama económica al vecino país del norte, pues en la más reciente edición con el nuevo formato la disputa por el cetro fue entre Inter Miami de Lionel Messi y Nashville.

Esta ya famosa copa entre naciones “hermanas”, lo único que le trajo en el pasado fueron lesiones, problemas de logística y despidos en los proyectos de algunos técnicos, que sorpresivamente tienen como meta conquistarla, algo que a su servidor le parece totalmente aceptable, ya que como bien dijo André-Pierre Gignac “somos competitivos y nos gusta ganar”, por lo que los equipos mexicanos deben siempre tener como meta eso, derrotar a toda costa a los clubes estadounidenses.

Para esta segunda edición, se mantiene el formato de grupos con tres equipos, algo que trajo muchos problemas en la anterior competencia, pero que les favorece sin duda a los clubes de la MLS; recordemos también que no existen los empates dentro de la competencia, por lo que, de persistir la igualdad, se da un punto a cada equipo, pero se tiene que competir en series de penales para llevarse otro punto más, nuevamente algo que solo a los “gringos” se les puede ocurrir.

Ya en las eliminatorias, sencillamente es lo mismo que en cualquier torneo: ganas o pierdes, sin tiempo extra y de persistir la igualdad, los fatídicos penales.

Pero, siendo sinceros, esta competencia por mucho dinero que te dé, no te ayuda deportivamente en nada: no debutas jóvenes, no tienes tiempo de probar otras estrategias, los vuelos y el jetlag impiden a los jugadores descansar entre partido y partido, todo sigue siendo en pro de los bolsillos de directivos y dueños en las dos ligas.

Veremos hasta cuando te da para seguir compitiendo, porque fuera del duelo de exhibición que manda a las estrellas de ambas competencias (por cierto, le da más millas de juego a los futbolistas, aumentando su fatiga y desgaste físico), no son nada atractivos en cuanto a nivel deportivo.

¿A LA INGLESA?

Otro de los rumores que se ha ido acrecentando con el tiempo, ha sido la del regreso de la desaparecida Copa MX, donde se jugaba a grupos muy similares a los de la Leagues Cup. Algunos de los “secretos a voces” que se han ido esparciendo en cuanto al tema de su regreso o no, es que podría hacerlo bajo un formato diferente, que sea atractivo para el espectador, el aficionado, el deportista y los clubes pertenecientes a todas las divisiones en México.

O digan ustedes si no les interesaría ver un formato como en la liga de Inglaterra o España, en el que los clubes de Primera se midan contra equipos de Cuarta, Tercera o Segunda División, a eliminación directa y que solamente en cuartos de final o semifinales, podamos ver el duelo ida y vuelta.

Claro que sería atractivo ver como los equipos de la Liga TDP enfrentarse entre sí, luego recibir a los de Liga Premier, para más tarde verse las caras contra los de la Expansión MX y en las rondas más tarde poder medirse contra los de la Liga MX y luchar por el campeonato. Ver sorpresas como al Club Calor eliminando al Cancún FC, o a los Reboceros de La Piedad llegando hasta la 5ta. Ronda para medirse al Mazatlán FC y eliminarlos para instalarse en cuartos de final ante Club Santos.

Todo esto, por ahora, es solo un “sueño guajiro” para cualquier aficionado al futbol en México, pues los dueños de los clubes no tocaron ni cerca el tema durante su última Reunión, por l que tendremos que esperar al menos uno o dos años más, así como con el ascenso y descenso, para retomar esta competencia. Me despido, sobre la hora, la clavamos al ángulo.