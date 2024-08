Fuera de Juego

Tras el muy bajo nivel mostrado por los equipos pertenecientes del Grupo Orlegi en este inicio de temporada, la gran incógnita que se presenta ante mis ojos es, ¿realmente es aún negocio o solo lo están haciendo para no perder terreno? La duda llega cuando revisas cada uno de los planteles, donde los nombres no son tan atractivos como hace unos ayeres, cuando tenías a un Jonathan Orozco o Agustín Marchesín bajo palos; un ariete definidor y eficiente como Julio Furch o Carlos Darwin Quintero.

Hoy, el cuadro lagunero se tiene que defender con las pocas armas que tiene, encontrar jugadores “con descuento” o negociaciones más “económicas” para no comprometer las arcas del club, donde lejos ha quedado ya ver a una directiva que busque armar un equipo competitivo al cien por ciento. Ojo, no digo que gasten por gastar, porque hemos comprobado en equipos como América, Cruz Azul o Chivas, que invirtieron para poco y nada en cuanto a resultados se refiere.

¿Por qué no replicar lo que hacen los vecinos regios?, ¿por qué querer morirse con la suya siempre?, o ahora me dirán que Santos y su Grupo no tienen suficiente como para buscar en el mercado “gringo” o sudamericano un jugador de peso que pueda venir a revolucionar el club.

Es el miedo de invertir en una Liga a la que ya no le pasa nada, una que gracias a las decisiones de sus representantes en la mesa de directivos, se les ha ocurrido quitar el descenso, provocando que sea menos competitiva que antes, menos atractiva y por supuesto, menos redituable.

Sinceramente al aficionado ya cada vez lo atraen menos, no siente la pertenencia con el club, uno que no le da valor a su incondicional apoyo cada semana, pese al abandono al que lo tienen sometido. Ojalá que con el duelo frente a Tijuana, puedan levantar los casi cinco meses que tienen sin poder ganar, algo que se le va complicando a un entrenador tan exitoso como Ignacio Ambriz.

Y NI HABLAR DE ELLAS

Otro punto que también debemos de tocar es lo que sucede en el plano femenil, donde Santos vive una de sus peores épocas, tanto a nivel futbolístico, como en cuanto a resultados.

Hoy ya no estamos en una liga experimental y con proyectos para errar, que al cabo el tiempo irá componiendo las cosas, definitivamente es algo que preocupa al grupo que apoya a las chicas. Las Guerreras se han convertido en un equipo gris, sin alma, el semillero de jugadoras que no pueden avanzar y que, cuando uno empieza a sobresalir, rápidamente la colocan en otro club con mayor poder adquisitivo.

Es una verdadera pena lo que pasa en las entrañas de este club, uno al que como amante del futbol mexicano respeto, admiro y en ocasiones también envidié, pero que hoy solamente me provoca un desinterés enorme. Me despido, sobre la hora, la clavamos al ángulo.