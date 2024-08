Fraudes no ceden: delincuentes se diversifican en llamadas, mensajes, correos y redes sociales

Los fraudes mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales no ceden, en la región lagunera se mantienen como un grave problema donde la gente cae a través de engaños y da acceso a su información, por lo que termina con cargos en sus cuentas.

Pablo Manuel Velásquez Villarreal, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo que se han realizado más de 9 mil acciones de defensa y cerca del 15 por ciento corresponden a este tipo de quejas.

Pidió a la ciudadanía estar atenta a este tipo de estafas, pues mencionó que, en la mayoría de los casos, toda vez que el usuario fue engañado y dio acceso a su información, los bancos argumentan que el cargo fue realizado y autorizado por la persona. En este sentido, indicó que la Condusef ha aconsejado en estos casos que, si no se logró una conciliación, se inicie una denuncia apoyándose en la Policía Cibernética.

"Todos esos movimientos se hacen a través de aparatos tecnológicos, ya sea computadoras o teléfonos móviles", indicó.

Señaló que hay casos en los que, mediante un mensaje de texto o WhatsApp, los delincuentes buscan engañar al usuario diciéndole que tiene un cargo no reconocido y que responda si lo acepta o no. Si el usuario no está informado y contesta, comienza a abrir un canal de comunicación con el delincuente, que más adelante se convierte en el envío de un link donde piden al usuario dar clic, de esta forma acceden a la información que tiene su teléfono, le piden que ingrese a su aplicación para validar su aplicación y cancelarla, pero lo que está haciendo es dándoles permisos para que el delincuente entre a su información.

Otra modalidad es a través de correos electrónicos donde simulan enviar información del banco, alguna factura o recibo de la CFE, una devolución del SAT, pero al abrir el archivo, se inserta en la computadora, es un malware que redirige a una ventana emergente al utilizar la banca por internet, una ventana falsa que simula ser la del banco, y al ingresar la información el delincuente también accede, con lo que realiza movimientos en contra del usuario.

En este año, se han realizado más de 9 mil acciones de defensa en favor de los usuarios de servicios financieros, con un 43 por ciento de resolución favorable al usuario.

"Más de 4 de cada 10 quejas que recibimos son resueltas con un monto recuperado a favor del usuario", indicó.

Mencionó que el sector con más reclamos es el bancario, porque es el de más usuarios, y la principal inconformidad es por los cargos no reconocidos, ya sea en su cuenta de nómina, en su cuenta de ahorro o en su tarjeta de crédito. Refirió que, cuando los usuarios llegan a Condusef, ya acudieron previamente a la institución financiera, que por ley debe contar con una unidad de atención.