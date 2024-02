Fraude Financiero en Torreón: inversionistas defraudados por ofertas irresistibles; expertos advierten sobre señales de estafa

Al menos una decena de personas en Torreón argumentan haber sido defraudadas por una financiera que les ofrecía muy atractivos rendimientos sobre sus inversiones, por lo que no dudaron en arriesgar sus ahorros para obtener ganancias y, tras meses de no recibir dinero alguno, hoy sólo quieren recuperar su capital.

En este tipo de fraudes hay señales de alerta que se deben tomar en cuenta para no convertirse en la siguiente víctima, como el que se ofrezcan retornos de inversión altos con un riesgo mínimo o nulo, ya que cualquier inversión conlleva un riesgo y a mayor monto de inversión, mayor riesgo. Cualquier oportunidad de inversión garantizada, es sospechosa. En el mercado actual, un rendimiento mayor a 7 por ciento ya es muy sospechoso y en estos casos, ofrecen hasta 10%.

Otro signo de alarma es que se ofrezcan ganancias demasiado estables, pues el valor de la inversión puede variar con el tiempo, si los rendimientos son constantes, se debe tener cuidado. Los asesores y las empresas deben de estar registrados y contar con la Certificación AMIB (Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles).

Otras "banderas rojas" son las inversiones que no son claras o no dan información completa, cuando no se puede revisar la documentación por escrito de la inversión, errores o inconsistencias en el estado de cuenta, y finalmente cuando no llegan los rendimientos o los clientes tienen problemas para retirarlos.

Este tipo de empresas opera a través de un esquema denominado Ponzi, una forma de estafa que atrae inversores y paga utilidades a los inversores con fondos de inversores más recientes. La Flor de la abundancia, Células de Gratitud, Bolas Solidarias, Círculo de la Prosperidad, Rueda de la Amistad o Mandala son parte de este tipo de esquemas piramidales.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hay que dudar de aquellas entidades que ofrecen dinero fácil y rápido, con rendimientos muy por encima de lo que se ofrece en el mercado.

Si te ofrecen participar en una inversión muy atractiva, no te dejes llevar por la primera impresión, investiga a fondo de qué se trata y mantente alerta. Invierte en esquemas establecidos y regulados por la autoridad, antes de comenzar considera:

Compara y elige la Institución Financiera que te ofrezca el producto con la mayor tasa de interés y te cobre menos comisiones.

Infórmate y comprende bien cómo funciona la inversión en la institución a la que te acercas.

Pide información detallada de los plazos y riesgos, para estar al tanto de tu inversión.

No inviertas tu dinero en una sola opción.

Consulta el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES): http://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, para conocer no sólo las Instituciones Financieras que están debidamente autorizadas, también información sobre ellas como su domicilio, registro federal de contribuyentes, clave asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fecha de alta en el Registro, entre otros.

Si la institución que buscas no se encuentra en este registro, entonces no se trata de una Institución Financiera o está incumpliendo con la normatividad aplicable.

Puedes revisar el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, dentro del Buró de Entidades Financieras: www.buro.gob.mx, donde podrás encontrar los instrumentos de inversión que se ofrecen en el mercado.

Cabe mencionar que también existen empresas gestoras de crédito que ofrecen préstamos exprés o inmediatos sin requisitos como comprobar ingresos o consultar el Buró de Crédito. Y de igual forma, ponen en riesgo tus finanzas.