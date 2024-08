¿Fraude? Financieras prometen automóvil nuevo a laguneros sin necesidad de aval

Financieras venden a laguneros la ilusión y el sueño de contar con un vehículo, les piden firmar contratos sin necesidad de aval, pero luego resulta que sí se requiere de esta figura y les hacen penalizaciones sobre el enganche que habían aportado, por lo que no se les regresa la totalidad del dinero invertido.

Galio Vega Abrego, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la zona metropolitana de Torreón, alertó sobre estas empresas, pues señaló que se han recibido ya múltiples quejas en esta oficina. Se trata de ANM Motors y ADC Servicios Globales, con domicilio en calzada Matías Román 333-B, en el Segundo Cuadro de Cobián, y en calzada Colón y Ocampo 173, local 3, respectivamente.

El funcionario dijo que las dos empresas se ubican actualmente en Torreón pero hay reportes de que pronto abrirán espacios en Saltillo y Monclova. Hizo un llamado a los consumidores a no firmar los contratos hasta no leer bien las letras chiquitas, y pidió a las empresas explicar bien a la gente el esquema que manejan, porque cada día son más las denuncias que se reciben.

Señaló que se propone al ciudadano liberarle un crédito sin necesidad de un aval, entonces se deja un enganche, supuestamente para la apertura del crédito, por lo general ha sido de 30 mil pesos.

"Pero cuando tú das los 30 mil pesos, firmas el contrato, se te abre el expediente y ahora sí te investigan, y obviamente cuando ya se te va a autorizar el crédito, te piden a aval y obviamente no lo tienes porque tú te fuiste con ese gancho, de que yo no tengo aval, a lo mejor estoy en el Buró de Crédito, y pues en otros lados no me prestan dinero. Entonces, te dicen, ah bueno, pues entonces no cumples. Sí te regresan tu dinero, pero te penalizan, ahí ya perdiste un dinero, diste 30 mil y te terminan regresando 10 mil, ya perdiste 20 mil", expuso el delegado.