Firmes, denuncias por desvío de recursos

El secretario general de la sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González, dijo que siguen firmes las denuncias presentadas por abuso de confianza y desvío de recursos tras el desfalco de 100 millones de pesos que detectaron en la pasada administración sindical, de Jorge Fernando Mora Garza.

Son 56 millones 916 mil 306.35 pesos del Fondo de Ahorro Magisterial, que probablemente fueron sustraídos de la cuenta bancaria recaudatoria y 43 millones de pesos que se les debe a las financieras.

"Vamos muy avanzados, pronto van a tener noticias, yo les digo a mis compañeros porque me han preguntado, ¿oye, los quieres en la cárcel?, no a ver, yo no me dedico a eso, lo único que sí queremos es recuperar el dinero que es de mis compañeros... faltan de recuperarse 100 millones de pesos", comentó.

Aseguró que en la actualidad no hay ningún faltante en el Fondo de Ahorro Magisterial y que se encuentra en la cuenta concentradora, además de que los maestros conocen el monto que llevan ahorrado.

En enero de este año, el líder magisterial comentó quedaron en la parte de Durango ya se habían girado órdenes de aprehensión en contra de involucrados en el quebranto millonario ocasionado a la Sección 35 del Sindicato Magisterial y que en Coahuila se seguían captando pruebas como parte de la denuncia presentada en agosto del 2023 por afectaciones al patrimonio de miles de trabajadores de la educación.

Ayer, indicó que hay tres personas señaladas y las que resulten, aunque prefirió no revelar más detalles para no entorpecer las investigaciones. "Sí nos han pedido que seamos muy discretos pero ya hay un gran avance", concluyó.

Anomalías

Adeudo por Pólizas.

*A los cien millones de pesos, se suma un adeudo de 25 millones de pesos por concepto de Pólizas de seguro de vida para familiares beneficiarios de 619 trabajadores de la educación que fallecieron y que en su vida laboral aportaron 20 pesos de forma quincenal de manera voluntaria, esto como parte del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM).

* Las defunciones que no se liquidaron corresponden al periodo de 2016 a 2022, antes de que Díaz González tomara protesta como nuevo secretario general.