FGR atrae asesinato del sacerdote Marcelo Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, y rechazó una "guerra civil".

"A partir del asesinaron del sacerdote Marcelo Pérez se ha manejado una idea de expertos de que en Chiapas estaría en puerta lo que llaman una ´guerra civil´. ¿Usted qué piensa de esto?", se le cuestionó en su conferencia mañanera de este martes 22 de octubre en Palacio Nacional.

"No, no lo creo por la información que tenemos. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos, y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando.

"Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar (Rutilio Escandón y Eduardo Ramírez)", dijo la Presidenta.