FGE investiga muerte de adolescente tras presunta cirugía por absceso

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila en la región norte I con sede en Piedras Negras, abrieron una carpeta de investigación tras tomar conocimiento del fallecimiento de una menor de edad; presuntamente derivado de una complicación tras una cirugía por un absceso.

La víctima fue identificada como María Guadalupe, quien contaba con 15 años, misma que ingresó a la sala de emergencias del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Piedras Negras; pero la adolescente ya no presentaba signos vitales.

Conforme a lo dado a conocer, Erika Judith Fuentes de León, quien se identificó como madre de la menor de edad, dio a conocer al personal médico que su hija fue sometida a una cirugía en un absceso; sin detallar en ese momento del lugar donde la adolecente fue intervenida para dicho procedimiento.

La mujer refirió al personal médico del IMSS, que fue durante la mañana de este miércoles que su hija María Guadalupe, comenzó a vomitar sangre por lo que decidieron trasladarla al HGZ número 11; sin embargo, conforme a lo dado a conocer, al momento de llegar al nosocomio, la menor ya había fallecido.

Derivado de lo anterior, el personal de salud dio aviso a las autoridades correspondientes, por lo que arribaron al lugar elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGE en la región norte I, quienes tomaron conocimiento del deceso de la menor de edad e iniciaron con las indagatorias correspondientes.

Posteriormente, personal de servicios periciales también acudió al lugar para tomar evidencias y luego se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servició Médico Forense (SEMEFO); para practicarle la autopsia de ley y conocer a causa del deceso de la adolescente.

Y es que, hasta el momento no se ha revelado dónde fue que la menor de edad fue sometida a una cirugía, ni del médico y personal de salud que haya intervenido en la misma; por lo que no se ha podido establecer si se trata o no de un negligencia médica; por lo pronto se trabaja en obtener las entrevistas de las personas cercanas a la víctima.