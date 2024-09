Fernández Noroña confirmó entrega de minuta completa al Congreso de Coahuila

Durante su vista a Saltillo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, sostuvo que la minuta de la Reforma al Poder Judicial llegó completa al Congreso de Coahuila.

En rueda de prensa, afirmó que no tuvieron la firmeza de decir estamos en desacuerdo o de acuerdo, pero salieron con que no había llegado completa la minuta.

“Son unos embusteros porque no es así, el que haya dicho eso miente, se mando a todos los Congresos de los estados”, indicó.

Recordó que, por ejemplo, Jalisco votó en contra, está en contra y se acabó la discusión. Querétaro ni si quiera lo voto en contra, en comisiones lo detuvo; y 25 estados son los que ya aprobaron la Reforma judicial.

Por su parte la diputada local, Magaly Hernández Aguirre, recordó que diputados de la oposición del Congreso de Coahuila, les manifestaron que el documento estaba incompleto, sin embargo, ella les hizo llegar el documento completo de manera digital.

“Aquí la situación es que ellos son mayoría, entonces ellos tomaron la decisión, porque así fue, de escribir a la Comisión de Gobernación. Todos los martes, hay reunión de la Camisón de Gobernación, y en este caso, casualmente, el pasado martes no se hizo tal reunión”, puntualizó.

Advirtió que por parte de MORENA están en la mejor disposición.

“Incluso en Junta de Gobierno, tanto el diputado Tony Flores así como una servidora, como coordinadores de los grupos parlamentarios que representamos, les dijimos, de verdad, ya sometanlo a votación, si ustedes están en contra pues vótenlo en contra, pero que ya se haga, no fue así, se inscribe el documento en este caso a la Comisión de Gobernación, y esperamos que el próximo martes, que se supone que debe de haber sesión, en este caso se discuta”, expuso.

No obstante, cuestionó que se va a discutir si la Reforma ya está aprobada y publicada, entonces ellos quieren hacer la armonización y darle largas en realidad, esa es la situación.

“La entregamos el miércoles que fue aprobada, y de inmediato pregunté si había documento, y de inmediato lo mandé digital, pero fue antes de la sesión del martes”, precisó.

Por su parte, Fernández Noroña, comento que porque el jefe de servicios parlamentarios en la Cámara de Senadores, que lleva como 30 años ahí, “poco sabe del tema”, y se encargó de verificar personalmente el envío a todos los congresos de la minuta, y el único congreso que dijo que no le llegó completa cuando fue enviada a los 32 congresos completa, es Coahuila.

“Estas computadoras coahuilenses son cabronas de verdad, se andan comiendo la información nada más para complicar las cosas”, expresó.

Agresión en el Aeropuerto Internacional de México

Por otra parte y respecto a la agresión que sufrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, advirtió que no fue una agresión personal.

“La persona que me agredido esta claramente identificada que me agredido, es un abogado de un corporativo transnacional que llevan casos de grandes empresas que buscan no pagar sus impuestos, entonces ellos litigan en esa materia y están desesperados porque se les acabó el tema de la corrupción a partir de la reforma al Poder Judicial".

Recordó que la misma persona, fue quien también agredió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuando era candidata a la presidencia, en un restaurante en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“El viernes me hicieron llegar la información y me dijeron que era el mismo. Hubo hasta una agresión física a mi persona, en un contexto muy violento de la toma del pleno de la Cámara de Senadores”, manifestó.

Reveló que el área jurídica de la Cámara de Senadores ya presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público Federal; además la Fiscalía General de la República tiene perfectamente identificada a la persona y está haciendo la investigación, porque además American Express que fue en el lugar donde fue agredido, tiene los videos de lo que sucedió y está obligada a entregárselo a la autoridad, en este caso la Fiscalía.

Finalmente, señaló que el presunto agresor es Carlos Velázquez de León Obregón, quien también es catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.