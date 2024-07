Fernández Noroña afirma que no aspira a ningún cargo al senado

El diputado Gerardo Fernández Noroña aclaró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no le ofreció cargo alguno en su próximo gabinete, sino que le encargó una tarea, que "sigue valorando".

En conferencia de prensa, reiteró que no aspira a ningún cargo en el Senado de la República, donde será un simple legislador y tampoco busca incorporarse al gobierno que entrará en funciones el próximo 1 de octubre.

"Yo voy a ser un senador de a pie, ¿qué quiere decir ser un senador de a pie?, no aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República, a ninguna. Y a la coordinación ya dije que ya me chingaron, así fue, y no aspiro a ninguna. Ninguna es ninguna, nada, y eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente. Entonces me voy a recorrer el país, tengo pensado recorrer todos los municipios del país de aquí a que termine mi mandato como senador", indicó.