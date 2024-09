'Fernández Llorona' así llamó Lilly Téllez a Fernández Noroña y otras veces que se han enfrentado

Lilly Téllez y Fernández Noroña se han enfrentado en varias ocasiones, lo que ha llevado a muchos pensar que son el claro ejemplo de una relación de "enemigos que se convierten en pareja".

Te puede interesar: El 'shippeo' de Gerardo Noroña y Lilly Téllez se hace viral en redes

Durante los debates entre Morena y sus aliados frente al PAN, PRI y lo que queda del PRD, se vivieron momentos de alta tensión mientras cada bando presentaba sus argumentos a favor o en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La tensión en México por la discusión de la Reforma Judicial persistió más de un día y se extendió hasta altas horas de la madrugada. Un momento destacado del pasado martes fue cuando la panista Lilly Téllez atacó al senador presidente, Gerardo Fernández Noroña, llamándolo “bellaco” y "Fernández Llorona".

El presidente le pidió respeto a la senadora del PAN, Lilly Téllez, en un esfuerzo por moderar la confrontación. Sin embargo, a pesar de este llamado a la civilidad, la senadora, quien también es periodista, continuó con sus ataques hacia él, intensificando así el conflicto.

Pelea en redes sociales

En el mes pasado de mayo, Téllez publicó en la red social X, un mensaje en el que alertó a los residentes del estado, gobernado por Alfonso Durazo. En su publicación, advirtió que el militante del Partido del Trabajo (PT) visitaría la entidad con el propósito de "confundir a los cristianos".

Por lo que, Fernández Noroña le respondió: "Señora @LillyTellez, si yo le dijera changa-leona, se tiraría al piso. Ya le he dicho que me moriría de vergüenza que me compararan con una persona como usted: huera, oportunista, sin principios, sin moral, sin ética, traidora al pueblo de Sonora y al pueblo de México", escribió.

Ya que, anteriormente, Lilly lo había llamado: "Changoleón va a Sonora a confundir a los cristianos".

¿Lilly traicionera?

Otro enfrentamiento entre Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña ocurrió cuando la senadora panista respondió a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Téllez defendió su decisión de abandonar Morena y refutó las acusaciones de haber "traicionado" a la denominada 'Cuarta Transformación'.

"No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización; estoy en el centro y en favor de la reconciliación", escribió la panista en su cuenta de X en aquel entonces.

Noroña escribió: “No pidas disculpas, retírate del escaño en el Senado, pues claramente admites que fue un error ser candidata del movimiento”.