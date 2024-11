Federación lanza plataforma 'Receta completa' para reportar medicamentos no surtidos

El Gobierno federal presentó este martes la plataforma digital “Receta completa”, una herramienta que permitirá a los pacientes reportar aquellas recetas médicas que no han sido surtidas completamente en instituciones como el IMSS, ISSSTE y el IMSS-Bienestar en los 23 estados donde opera.

En dicho sitio de Internet, las personas usuarias podrán reportar aquellos medicamentos que les recetaron en su unidad, centro de salud y hospital y que no fueron entregados en las farmacias. Una vez que ingresen al portal

recetacompleta.gob.mx, deberán ingresar la CURP, proporcionar un teléfono de contacto, seleccionar la institución en la que se atienden, ingresar el folio de la receta y seleccionar “confirmar folio”. En el calendario que les aparecerá en pantalla, deberán seleccionar la fecha de emisión o expedición de su receta, elegir la entidad federativa y municipio, así como el centro de salud y hospital al que acuden a consulta. Después, tendrán que elegir el medicamento que no fue surtido con el nombre que aparece en la receta médica, la vía de administración, su presentación y la cantidad. Finalmente, se dará un click en el apartado “agregar medicamento” y si hay más medicinas no surtidas, la persona deberá repetir el procedimiento.

Al final, tendrán la opción de calificar el servicio de la unidad a la que acudieron y el tiempo de espera. De igual forma pueden hacer algún comentario adicional y cerrarán el trámite dando un click en “enviar reporte”, por lo que aparecerá una carta con todos los datos que se registraron y la confirmación del teléfono de contacto. Se deberá dar click en “Firma bajo protesta de decir verdad” y hay que presionar en “Guardar”. Se dio a conocer que con este registro, las instituciones de salud recibirán la información para contactar al paciente y otorgarle el medicamento que le haya hecho falta.

Al respecto, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que la intención es que el trámite no sea solamente un reporte estadístico sino que a partir de ello, todas las instituciones, incluida la Secretaría de Salud y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), tengan cada uno de los reportes y con los datos de contacto puedan buscar a las personas para brindarles una solución. “La solución muchas veces puede ser que esperen en la misma unidad, que vayan al día siguiente o incluso, que pueda acudir a otra unidad, es como se ha estado trabajando en el último año a través del call center, de la central telefónica, pero ahora de una manera más directa con la ciudadanía, que sea la propia población quien pueda hacer este registro”, afirmó.

Dijo que hay casos donde las recetas son electrónicas, lo que facilita el proceso al permitir que los medicamentos no surtidos sean identificados automáticamente mediante el folio de la receta digital; sin embargo, el reto que se tiene con IMSS Bienestar es lograr la receta digital y no las manuales que pueden generar algún problema, por ejemplo, hay médicos que escriben los medicamentos comerciales y no genéricos.

El titular del Seguro Social indicó que las consultas de primer nivel, medicina general y de especialidades que se brindan en dichas instituciones de salud generan más de un millón de recetas surtidas, las cuales se entregan electrónicamente o de manera manual. Sin embargo, al acudir a la farmacia, las medicinas pueden entregarse de forma total, parcial o ser rechazadas.

“A partir de este esfuerzo estamos seguros que vamos a tener mayor claridad de en dónde puede estar teniéndose desabasto y, sobre todo, de qué medicamentos para poderlos atender de manera sectorial, sobre todo en la víspera de esta compra consolidada, la más grande que se ha hecho y con el orden”, concluyó.